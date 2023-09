Festa de l'Unità, all'Ippodromo un formato ridotto ma "soddisfacente" per il Pd

Circa 30.000 coperti nei ristoranti e nei bar, 12.000 ingressi per i 20 spettacoli all’Arena, oltre 3.000 partecipanti alle decine di iniziative politiche: sono questi i numeri dei 20 giorni della Festa de l’Unità provinciale di Modena. Numeri ben distanti da quelli di Ponte Alto, la storica location dalla quale passavano, prima della pandemia, fino a 250mila persone. Ma il nuovo format presso l'Ippodromo - insieme al passare del tempo - non poteva puntare ad eguagliare i fasti del passato.

I attesa dei bilanci ufficiali, anche l'incasso ha subito un calo rispetto al passato: si stimano circa 700mila euro di ricavi. Il dato del 2019 (pre-pandemia) a Ponte Alto faceva segnare ben 1,6 milioni.

Tuttavia, il Partito Democratico di Modena si ritiene soddisfatto e parla si un "bilancio davvero ottimo", che ha positivamente sorpreso gli stessi organizzatori. “Quello che si è espresso in questa Festa – commenta il Segretario della Federazione modenese del Partito Democratico Roberto Solomita – è un patrimonio davvero inestimabile, composto da donne e uomini di ogni età e provenienza, che si sono spesi senza risparmio, permettendoci così di realizzare un’autentica impresa, il cui esito felice non era scontato, e certamente non nei termini così positivi che sono emersi.”

Un patrimonio che il Pd modenese non ha intenzione di disperdere: “Innanzitutto li abbiamo ringraziati, profondamente e sentitamente, uno per uno. L’abbiamo detto sin dall’inizio: questa Festa era dedicata alle città, perché è nelle città della provincia di Modena che, nel 2024, si giocherà la partita fondamentale delle Amministrative. Ecco, poter intraprendere il lungo e impegnativo percorso che ci condurrà fino alle elezioni comunali forti di questo risultato, consapevoli che il popolo del centrosinistra ha risposto alla nostra chiamata, ci fornisce l’energia della quale faremo tesoro. Si riparte da qui, e grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti, lo si fa con il sorriso e la fiducia necessarie. Grazie ancora.”