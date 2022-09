FestivalFilosofia, quasi 200mila persone in piazza. L'anno prossimo il tema sarà "parola"

"Il tema dell'edizione 2023 del Festival filosofia è parola". E' stata annunciata in conferenza stampa a Modena poco fa dal sindaco Giancarlo Muzzarelli: l'edizione del prossimo anno sarà in programma dal 15 al 17 settembre, nel solco del format ormai consolidato.

L'edizione dedicata alla giustizia si conclude questa sera e dalle prime stime emerge già un ottimo risultato in termine di affluenza, come si intuiva anche "empiricamente" visitando le piazze. L'organizzazione ha comunicato un dato di presenze che sfiorerebbe le 200mila: in altre parole, si tratterebbe di un ritorno all'affluenza del 2019, prima che la pandemia scombinasse i piani anche per l'evento modenese.