Presidi contro l'esternalizzazione dei nidi, ma l'Unione non cede: "Qualità sarà garantita"

Insieme all'intera giornata di sciopero, oggi le lavoratrici e dei lavoratori dei nidi d’infanzia del distretto Area nord si sono ritrovati sotto l'egida delle Rsu e della FP Cgil per manifestare ubblicamente contro la volontà dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord di esternalizzare parte dei nidi d’infanzia attualmente gestiti da Asp Comuni Modenesi Area Nord. Due i presidi: uno do fronte al Municipio di San Felice e l'altro in piazza a Medolla.

“Chiediamo ai Sindaci dei Comuni che compongono l’Unione e alla stessa Asp di togliere dal tavolo l’idea di esternalizzare i nidi – aveva spiegato Veronica Marchesini FP Cgil annunciando la mobilitazione - e di aprire un vero confronto per il mantenimento della gestione pubblica di tutti i nidi d’infanzia, al fine di potenziare l’offerta formativa e salvaguardare il patrimonio educativo costruito attraverso le stabilizzazioni del personale precario”.

Messaggi che sono risuonati anche ai microfoni nelle due manifestazioni, tra cartelli e striscioni.

La strategia dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord tuttavia non cambia, nel solco di scelte ormai comuni a molti territori nell'ottica di una diversa gestione dei conti economico-finanziari degli enti locali, sempre più in affanno. I Sindaci ddell'Ucman hanno scelto di creare un polo di gestione dei servizi educativi per l’infanzia 0/3 anni gestito da Asp per raggiungere alcuni obiettivi: "Ppreservare l’alta qualità del servizio educativo, gestire la programmazione degli iscritti cercando di garantire l’accoglienza del maggior numero possibile di bambini, conservare l’accreditamento del servizio nido con la Regione Emilia Romagna. Inoltre, la presenza di un coordinamento pedagogico in capo ad ASP garantisce uniformità nello sviluppo e nella qualificazione dei servizi per l’infanzia di tutto il territorio".

Il nuovo polo 0/3 prevede che ASP sia l’unico gestore del servizio che si occuperà complessivamente di 7 servizi educativi, secondo tre differenti modalità gestionali: direttamente il Nido “Arcobaleno” di Concordia, il Nido e la Sezione Primavera di San Felice e il Nido “Panda” di Medolla; indirettamente il Micronido “Arcobaleno” di Camposanto, attraverso la concessione alla Cooperativa Gulliver; in appalto presso il Nido “Le farfalle” di San Prospero e lo Spazio Bimbi “Hakuna Matata" di San Felice sul Panaro.

"La scelta delle Amministrazioni di San Prospero e San Felice di procedere con l’appalto di alcuni servizi educativi è dettata da alcune esigenze concrete: L'amministrazione di San Prospero ha scelto di esternalizzare il servizio al fine di dare una concreta risposta alla necessità delle famiglie di salvaguardare il lavoro e di programmare la vita familiare. L'amministrazione ha altresì investito per aumentare il tempo pieno e per soddisfare le crescenti domande", si legge in una nota.

"Per l’amministrazione di San Felice la scelta nasce dal rispetto della normativa regionale in tema occupazionale, per la mutata e ridotta capacità assunzionale sia comunale che in seno all’Ucman e per la volontà di dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie e del proprio territorio. Nel contempo, desideriamo evidenziare che è stato inviato ai Sindacati l’atto d’impegno per stabilizzare nove educatrici, che abbiano maturato i requisiti per essere assunte a tempo indeterminato, che verranno inserite negli altri nidi che resteranno a gestione diretta (Concordia e San Felice), confermando l’attenzione alle competenze maturate in questi anni dal personale - chiosa la nota stampa di Ucman - I Sindaci desiderano comunicare alle famiglie, di cui comprendono pienamente le preoccupazioni, che continuerà a esserci il costante monitoraggio di ASP in tutti i nidi affinché vengano garantiti gli standard di qualità richiesti dalle procedure di accreditamento della Regione, così come ci sarà un’alta attenzione per garantire l’accesso ai nidi da parte delle famiglie".