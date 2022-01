Modena, indetto un presidio sabato 29 gennaio per scongiurare la guerra in Ucraina

"Pace: fuori la guerra dalla storia!" è il nome del presidio promosso da Casa per la Pace Modena e Movimento Nonviolento previsto per sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18 in Largo S. Francesco a Modena, con letture e testimonianze.

"Come italiani e come europei stiamo assistendo ad una preoccupante escalation della tensione tra la Russia, gli Stati Uniti e la Nato ai confini dell’Europa. Una escalation nella quale, allo stato attuale, nessuno dei contendenti esclude l’eventualità del ricorso alle armi e rispetto alla quale nessun osservatore esclude che possa evolvere in conflitto armato, anche nucleare, che potrebbe coinvolgere la stessa Europa - dicono i promotori unendosi alla voce della Rete Italiana Pace e Disarmo - Al nostro Paese innanzitutto, a cominciare dal Ministro degli Esteri, e all’Europa tutta chiediamo di prendere iniziative urgenti e significative da una posizione di neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari. A tutti i Paesi coinvolti diciamo: fermatevi. Deponete le armi e le minacce e trattate".