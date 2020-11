Biblioteche di Modena, riapre il prestito su prenotazione

Anche se chiuse alla frequentazione del pubblico per le misure di contrasto alla diffusione del Covid 19, le biblioteche comunali di Modena riaprono il prestito su prenotazione e appuntamento, e restano “accessibili” in via digitale, con opportunità gratuite di lettura a casa sette giorni su sette, 24 ore su 24, grazie a EmiLib (www.emilib.it). la biblioteca digitale emiliana.

“La ripresa del prestito su prenotazione nelle biblioteche comunali – sottolinea Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura – è un segnale importante in un servizio importante, che testimonia come la Cultura non si fermi in un momento difficile, pur nel rispetto delle misure emergenziali per la tutela della salute. È il nostro impegno, rafforzando le potenziali digitali, per tenere accese le luci su un comparto vitale per la nostra comunità, prima, durante e dopo l’emergenza”.

Le biblioteche comunali Delfini, Poletti, Rotonda, Crocetta e Giardino da martedì 24 novembre riaprono infatti il prestito su prenotazione con appuntamento per il ritiro.

Si prenotano libri e appuntamenti con diverse modalità: in completa autonomia, tramite l'area riservata del portale BiblioMo (www.bibliomo.it), oppure telefonando o scrivendo una mail alla biblioteca di riferimento.

Ogni lettore può richiedere fino a massimo cinque documenti (libri, dvd, cd musicali). Dopo aver scelto data e ora del ritiro, gli utenti troveranno in biblioteca i libri già registrati sulla tessera e pronti per la consegna.

Sul sito web (www.comune.modena.it/ biblioteche) e sulla pagina Facebook delle biblioteche si trovano tutorial per gestire in autonomia richieste di prestito, prenotazioni e appuntamenti.

Al momento continua a non essere possibile entrare in biblioteca per scegliere i libri a scaffale, leggere i giornali, utilizzare le postazioni di studio e lettura.

Nelle biblioteche Delfini e decentrate la restituzione avviene attraverso i drop-box, appositi contenitori esterni, mentre alla Poletti si possono consegnare i documenti all'ingresso. Come disposto dagli uffici sanitari della Regione Emilia-Romagna, i documenti riconsegnati restano in quarantena per 7 giorni.

I recapiti telefonici e e-mail delle biblioteche comunali da utilizzare per le prenotazioni sono, per la Delfini, tel. 059 2032940 - consulenza.delfini@comune. modena.it; per la Poletti 059 2033370 - biblioteca.poletti@comune. modena.it; per la Crocetta 059 2033606 - biblioteca.crocetta@comune. modena.it; per la Giardino 059 2032224 - biblioteca.giardino@comune. modena.it; per la Rotonda 059 2033660 - biblioteca.rotonda@comune. modena.it.