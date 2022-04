Benedizione pasquale a scuola, alunni stranieri fatti uscire dalla classe

Un fatto singolare e inevitabilmente destinato a far discutere è stato segnalato dalla Cgil neille scorse ore. Si tratta di un episodio avvenuto in una scuola di Finale Emilia, così come riportato dal segretario Flc Cgil Modena Caludio Riso, che ha pubblicato sui social il messaggio dei un'insegnate, direttamente coinvolta nei fatti.

Scrive la docente: "Vi contatto per chiedervi se è lecito quanto successo oggi, durante la mia ora di lezione, alla scuola media di Finale Emilia. La lezione è stata interrotta da un prete che, accompagnato da una collega, ha invitato i ragazzi stranieri ad uscire dalla classe, ha recitato una preghiera, ha benedetto i restanti compagni di classe e l'aula. Io sono uscita insieme ai ragazzi stranieri perché mi è sembrato bruttissimo che dovessero essere allontanati e sostare lungo il corridoio; è stata una situazione un po' imbarazzante. E' normale un'irruzione durante le lezioni in una scuola pubblica per compiere rituali religiosi?"

Il sindacalista modenese non ha dubbi in merito: "Ovviamente no, non è normale e non è neppure legittimo. Inoltre, il fatto che gli alunni di origine straniera siano stati allontanati (perché solo loro poi? e se ci fossero stati alunni non stranieri - o presunti tali - che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica?) ha anche dei tratti di discriminazione che sono piuttosto gravi. Pur nel rispetto delle varie confessioni religiose e delle diverse sensibilità, la scuola - pubblica, laica e aconfessionale - non può essere luogo dove si tengono riti religiosi di alcun tipo, soprattutto non nell'orario scolastico ordinario e durante lo svolgimento delle attività didattiche. Lo dice la legge e negli ultimi anni lo ha ribadito anche il TAR dell'Emilia Romagna e il Consiglio di Stato".

Aldilà della controversia di natura più "legale" legata alle cerimonie religiose, resta ovviamente un porblema di opportunità circa l'uscita degli stranieri, che desta non poche perplessità. Riso aggiunge: "Personalmente penso che sia grave "cacciare" da un'aula alunni di origine straniera nel bel mezzo di una lezione per un rito religioso. Qualunque esso sia. Spiegare LE religioni, promuovere incontri tra gli esponenti DELLE religioni, il dialogo tra LE religioni: questo può essere utile fare con i ragazzi a scuola. Imporre riti, discriminare e interrompere la didattica no".