Tumori del cavo orale, una giornata di screening gratuiti

A Pavullo una mattinata di Prevenzione dei tumori del cavo orale: visite gratuite e informazioni con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

In occasione dell’Oral Cancer Day il camper VIVICOSI’ della Lilt Modena sosterà presso l’area parcheggio Campanella, a fianco del Drive Trough Tamponi COVID, per svolgere visite grauite di prevenzione dei tumori del cavo orale con la Dott.ssa sara Valerini della Clinica Otirinolaringoiatrica del Policlinico Universitario di Modena.

“Si tratta di un’iniziativa doverosa in quanto la prevenzione di questi tumori ne migliora in maniera sorprendente la prognosi”, riferisce Claudio Dugoni, Presidente della LILT Modena. Nonostante l’urgenza del tema e malgrado gli importanti sviluppi nelle tecniche di diagnosi e cura raggiunti nell’ultimo decennio, la consapevolezza sociale dei tumori della bocca è ancora scarsa con conseguente rischio di ritardo diagnostico. L’incidenza in Italia è abbastanza alta, dai 4 ai 12 casi ogni 100mila abitanti.

“Una malattia che, se diagnosticata precocemente, può essere sconfitta, ma sono indispensabili i controlli medico-strumentali periodici e uno stile di vita sano”, dichiara ancora il Presidente delle Associazioni Claudio Dugoni.

L’evento si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Pavullo e del Distretto Sanitario SABATO 7 MAGGIO 2022 dalle 8,30 alle 13,00 presso il Camper della LILT posizionato a fianco del Drive Trough tamponi Covid presso zona Campanella a Pavullo. L’accesso sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza.