Meteo | Previsioni per martedì 2 novembre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2288m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo in netto miglioramento sull'Emilia Romagna, con ampi spazi di cielo sereno tra notte e mattino. Da segnalare l'arrivo di nuvolosità alta e stratiforme in serata a preannunciare un nuovo peggioramento nella giornata successiva; possibili banchi di nebbia o nubi basse la mattino sulle basse pianure emiliane. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Ventilazione prevalentemente dai quadranti occidentali. Mare da molto mosso a mosso.

