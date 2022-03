Prezzi del carburante, quali sono i distributori più convenienti a Modena

Da alcuni giorni assistiamo ad una nuova stangata sul carburante. Il costo della benzina ha infatti superato quasi ovunque la soglia dei due euro al litro. Il gasolio viaggia a cifre superiori. Un'impennata causata dall'aumento del prezzo del petrolio, che ha ormai toccato i 120 euro al barile, sulla quale, oltre al mancato accordo tra i Paesi Opec sull'aumento della produzione e la tendenza negativa del cambio tra euro e dollaro (sceso a quota 1,09), sta facendo sentire i suoi effetti anche la guerra in Ucraina.

Tutti fattori che stanno spingendo i distributori a ritoccare quasi quotidianamente i prezzi di benzina, gasolio, diesel e metano, anche se occorre ricordare che il costo del combustibile incide solamente in parte sul prezzo finale, determinato anche dai costi logistici di trasporto del carburante e dalle accise, storicamente molto alte in Italia. Di fatto, di ora in ora, i prezzi continuano a levitare.

I prezzi della benzina a Modena: i distributori meno cari

Uno strumento molto utile per i consumatori può essere quello messo a disposizione del Ministero per lo Sviluppo economico, che attraverso un portale dedicato è in grado di monitorare i prezzi che ogni rivenditore è tenuot a comunicare. Questo permette di rintracciare velocemente i distributori più convenienti, scegliendo anche la tipologia di carburante che si desidera.

E' tuttavia necessario precisare che le comunicazioni possono essere "in arretrato" di alcuni giorni (se non settimane e mesi) e quindi la cifra riportata online non può essere considerata come vincolate. Specie in questo periodo, i costi potrebbero essere soggetti a rapide e anche consistenti fluttuazioni. In aggiunta, il sito del Mise pare disporre di un motore di ricerca non proprio puntuale.

Tenendo presente questo aspetto, dunque, vediamo quali sono i distributori più economici sul territorio modenese (ore 16.30 di oggi):

Conad di Baggiovara, benzina a 2,035 €/litro

Enercoop presso il Grandemilia, benzina 2,139 servito e 2,039 self

Tedeschini di via Vignolese (Collegarola), servito 2,119 e self 2,079

Beyfin di strada Bellaria 95, servito 2,109 e self 2,079

Grazi Petroli sulla Complanare "Einaudi", benzina 2,089

Tamoil di via Indipendenza 21, servito 2,169 e self 2,119

Esso di via Emilia Ovest 178, benzina 2,129

Q8 di viale Autodromo, benzina 2,129

I distributori più economici di Carpi

Ludiol di via Carlo Marx 60, benzina sia servito che self a 2.039

IP di via Romana 413 a 2.149 il servito e 2.049 il self

Eni di via Carlo Marx , servito e self a 2.057

I distributori più economici di Sassuolo

Ego della circonvallazione nord/est, Q8 di via Giuseppa Mazzini 140 e Pompa Bianca di via montanara 40, self a 2.099

EnerFuel di via radici in monte 271, self a 2.179

Eni di via Ancora 500, 2.419 servito e self a 2.209

Per i prezzi nel dettaglio di ogni singolo distributore di ciascun comune modenese (per ciascuno di essi è riportata la data dell'ultimo aggiornamento) consultare questo link: https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/ricerca.