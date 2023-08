Federconsumatori: "Prezzo medio carburante inutile, serve riduzione accise"

E' scattato l'obbligo per i distrubutori di esporre ogni mattina, entro le 9.30, il prezzo medio di ciascun tipo di carburante venduto sulla base delle comunicazioni ministeriali.

La prima impressione di Federconsumatori è che si tratti di "una cosa se non inutile, decisamente poco rilevante". L'Associazione rileva infatti che il debutto dei cartelli con il prezzo medio, reso obbligatorio dal Governo, arrivi in coincidenza con l'incremento di benzina e diesel, definito come "meramente speculativo" e "percepito da tutti tranne che dal Ministro Urso".

Ponendo l'attenzione sul comune di Modena, Federconsumatori osserva che su 100 distrubutori monitorati, 40 vendano la benzina ad un prezzo più basso della media esposta, 59 la vendano ad un prezzo superiore ed uno allo stesso prezzo. La differenza tra i prezzi più alti e più bassi della media, è però minima, con un appiattimento nella fascia tra +0,05 e -0,05 centesimi rispetto al prezzo esposto, dove si colloca l'80% dei distributori. Se questo è ciò che accade per la benzina, per il diesel la situazione non sembra essere differente.

Allontanandosi da Modena, Federconsumatori rileva un peggioramento della situazione, in particolare nei comuni del Distretto Ceramico, dove "l’85% dei distributori risulta avere un prezzo superiore a quello medio".

Secondo l'Associazione quindi, l'esposizione del prezzo medio "non è di certo la risposta ad un mercato dalle caratteristiche sempre più selvagge, che penalizza cittadini e famiglie". La strada migliore, per Federconsumatori, sarebbe quella di ridurre le accise "che oggi gravano per circa il 40% sul costo dei carburanti", ma questa via sembra non essere percorribile perchè "il Ministro delle Imprese Urso ha informato che in nessun modo il Governo ha intenzione di ripristinare la riduzione delle accise".

VIDEO | Cartelli con il prezzo medio del carburante, "Misura inutile e dannosa per la categoria"

Prezzo medio del carburante, si parte da agosto. Con qualche dubbio