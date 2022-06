/ Strada Provinciale 24

Prignano, lavori sulla strada provinciale 24. Modifiche alla viabilità

A Prignano lungo la strada provinciale 24 in un tratto compreso tra la località Saltino e Casa Aloia, da domani mercoledì 8 giugno si transiterà a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di messa in sicurezza della sede stradale