Prima Laurea con Doppio Diploma a Giovanni Braglia di Unimore

Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari porta il suo primo studente a conseguire la Laurea Magistrale in Electronics Engineering riconosciuta con Doppio Diploma anche dall’Universitade Tecnològica Federal Paranà UTFPR (Brasile).

E’ l’ing. Giovanni Braglia, che si è laureato con 110/110, nella seduta di laurea avvenuta il 20 ottobre in collegamento con la UTFPR ed il 21 ottobre 2021 in presenza al DIEF.

La tesi, dal “An Embedded System for Nonintrusive Load Monitoring Using Machine Learning”, è volta alla realizzazione di un algoritmo per un dispositivo che sia in grado, da solo, di monitorare il consumo energetico di un sistema (come ad esempio una stanza o una casa) e di riconoscere quali sono i dispositivi che consumano e non solo quanto consumano, affinché l’utente possa sempre essere informato. Fino ad ora, infatti, il monitoraggio avviene prevalentemente attraverso l'utilizzo di più sensori posti sui dispositivi di cui si vogliono avere informazioni, mentre la tesi propone una soluzione unica onde evitare l'uso di una moltitudine di sensori. La tesi, iniziata in Brasile con il prof. André Lazzaretti, è stata approfondita e conclusa includendo il monitoraggio dell’algoritmo in laboratorio, con la prof.ssa Laura Giarrè ed il prof. Giovanni Franceschini di Unimore. Parte dei risultati ottenuti sono stati pubblicati in un articolo dal titolo ‘An Embedded System for NILM Using Machine Learning’ presentato ad ottobre alla conferenza internazionale XV Brazilian Congress on Computational Intelligence.

“Giovanni ha continuato il lavoro iniziato in Brasile, creando dei dataset a partire dalle misure nel Laboratorio di Elettronica di Potenza e Automazione Industriale - MElting Lab del prof. Franceschini e validando, con nuove metodologie, gli algoritmi di machine learning sviluppati precedentemente. Giovanni, dice la prof. Laura Giarrè di Unimore, ha mostrato una grande capacità, interesse e una buona dose di indipendenza nel voler migliorare il lavoro e saldare la collaborazione tra i due atenei”.

Il progetto di Doppio Diploma tra il DIEF e l’UTFPR è nato nel 2016 grazie al crescente impulso di internazionalizzazione di Unimore che investe da quasi 15 anni le proprie energie e risorse e che riconferma l’internazionalizzazione dell’Ateneo come punto nodale nel suo Piano strategico 2020-2025.

“Il progetto del Doppio Diploma con l’Universidade Tecnològica Federal Paranà UTFPR, è nata quando ero Presidente del Corso di Studi in Electronics Engineering - afferma il prof. Paolo Pavan di Unimore - A quel tempo era in visita al DIEF il prof. Joaquim De Mira e grazie alla sua presenza nel nostro dipartimento abbiamo potuto capire le diversità dei due modelli di formazione universitaria e individuare elementi comuni ai due percorsi di studio. Abbiamo potuto preparare un modello di Piano di Studi che non ricalca esattamente i modelli esistenti, ma li interpreta in base alle conoscenze da acquisire. Da allora abbiamo ricevuto una studentessa brasiliana, Taynara de Oliveira, che ha conseguito il doppio titolo il 7 Aprile 2020; Giovanni è il nostro primo e unico, al momento, studente che consegue il Doppio Diploma. Con UTFPR abbiamo attivato altri scambi, abbiamo ricevuto il prof. Volnei Pedroni come Visiting professor, siamo stati in Brasile con il programma Erasmus e sono stati attivati anche 2 Doppi Diploma per i Dottorati in ICT e Ingegneria industriale e del territorio”.

Attraverso il percorso del Doppio Diploma, l’ing Giovanni Braglia ha potuto trascorre 9 mesi a Paranà in Brasile e fare un’esperienza che, mai come nel suo caso, è stata svolta in un nuovo contesto pandemico mondiale.

“In Brasile mi son trovato da subito super accolto, - afferma il dott. Giovanni Braglia - i brasiliani che ho conosciuto hanno sempre avuto la dote di non farmi sentire isolato e sono persone molto allegre e disponibili. Il primo blocco è stato la lingua, ma una volta superato quello è stato tutto più semplice. La situazione pandemica ha cominciato a dilagare poco dopo il mio arrivo e sarei tornato a casa subito. Sono rimasto grazie alle persone che ho conosciuto ed in particolare al professor André Lazzaretti, con il quale ho cominciato la mia tesi di laurea. L'università, infatti, chiuse a metà marzo ed io partii a fine febbraio 2020. Il prof. Lazzaretti ha sempre saputo motivarmi per farmi stare in Brasile, dandomi cose da fare e studiare per l'università, creando periodicamente meeting online per aggiornarci, facendosi sentire per sapere come stavo. Anche dal DIEF ho ricevuto molto sostegno, pur essendo in un continente e ad un fuso orario diverso. Grazie allo studio e ad una chitarra, portata dal professor André Lazzaretti per non farmi sentire isolato durante la quarantena che durò per mesi, sono riuscito a portare a termine il mio percorso”.

"L'attivazione di doppi titoli con università straniere è uno degli obiettivi della strategia di internazionalizzazione di Unimore - afferma il prof. Alessandro Capra, Delegato ai Rapporti Internazionali di Unimore. E’ impegnativo attivarli in particolare con università di paesi extra-EU sia dal punto di vista degli ordinamenti didattici, sia dal punto di vista della organizzazione della mobilità strutturata. Tra gli altri Doppi Titoli (Double Degree) si è riusciti ad attivare questo con la UTFPR brasiliana, nel cui ambito ha svolto la sua esperienza Giovanni Braglia che è il primo a conseguire questo DD e cui vanno i nostri complimenti. L'impegno per l'attivazione è stato significativo, ma vedere i nostri studenti e le nostre studentesse che iniziano a beneficiare di questi accordi, facendo esperienze di studio ed umane molto interessanti ed importanti, è una grandissima soddisfazione".

Unimore, oltre al corso di Laurea Magistrale con Doppio Diploma con l’Universitade Tecnològica Federal Paranà (Brasile), offre altri 8 corsi di Laurea nei quali poter acquisire il Doppia Diploma quali: 1. Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee – doppio titolo con l’Ateneo di Paris Nanterre 2. Corso di Laurea in Economia e Marketing Internazionale – doppio titolo con l’Universitè d’Angers 3. Corso di Laurea in Economia e Marketing Internazionale – doppio titolo con l’Universitat Jaume I 4. Corso di Laurea in Economia e Marketing Internazionale – doppio titolo con la University of Applied Sciences di Augsburg 5. Corso di Laurea in Economia e Finanza – doppio titolo con l’Universitè d’Angers 6. Corso di Laurea ad orientamento professionale in Costruzioni e gestione del territorio – doppio titolo con l’Università di San Marino 7. Corso di Laurea Magistrale International Management – doppio titolo con University of Applied Sciences Bochum - 8. Corso di Laurea Magistrale in Physics – Doppio titolo con la University of Radboud.

Giovanni Braglia

Nato a Reggio Emilia nel 1997, ha frequentato il liceo delle Scienze Applicate A. Zanelli a Reggio Emilia, dopo essersi laureato nella triennale di Ingegneria Elettronica, ha conseguito la Laurea Magistrale in Electronics Engineering di Unimore 110/110.