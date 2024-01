È Zeynab la prima bimba nata a Modena nel nuovo anno, a metà mattina al Policlinico

Nessun parto durante la notte di San Silvestro: si è dovuto attendere le 10.10 del mattino di oggi, lunedì 1 gennaio, per vedere venire alla luce il primo neonato del 2024 in provincia di Modena. Si tratta di una bambina, il cui nome è Zeynab, secondogenita della propria madre. I genitori si chiamano Houcine e Nedra, sono di origine tunisina e vivono a Castelfranco Emilia. La bambina è venuta alla luce al Policlinico di Modena e pesa tre chili e 505 grammi. I genitori non hanno concesso di poter fotografare la piccola.

L’ultimo nato del 2023 a Modena è stato invece registrato alle 16.31: si tratta di Edin Martinelli, primogenito di Stefano e Neira, del peso di tre chili e 430 grammi. I genitori sono residenti a Modena. Poco prima, alle 14.48 era nato Samuele Ciliperti, figlio di Giovanni e Annamaria, residenti a Formigine. Il bimbo pesa 3,700 chilogrammi.

A Carpi alle ore 18:05 è nato Leonardo primogenito di Andrea Giulia e di Stefano, residenti a Modena. L’ultimo parto del 2023 è quello di Riccardo, residente a San Martino in Rio, del peso di 3,556 chilogrammi e nato alle 16.31 del 31 dicembre. Lo scorso anno ha visto a Carpi - punto di riferimento per tutta la pianura modenese dopo la chiusura di Mirandola - un totale di 1.031 nascite.

In Ospedale a Sassuolo il primo vagito del nuovo anno é stato quello della piccola Beatrice, 3.6 chili, nata alle ore 13.08 da mamma Clelia e papà Daniele, residenti a Formigine. L’ultimo a nascere nel 2023 é stato invece Jacopo, accolto tra le braccia di mamma Giulia e papà Lorenzo. Il parto é stato registrato alle 23.15 dell'ultimo giorno dell'anno appena concluso. Complessivamente nel 2023 a Sassuolo i nati sono stati 1330, numero che conferma il trend degli ultimi anni che ha visto il punto nascita sassolese superare ormai stabilmente la soglia dei 1300 parti annui.

Nel 2023 il numero dei parti al Policlinico di Modena è stato di 2789 per un totale di 2831 nati. Nel 2022 i parti sono stati 2848. Vi è stata pertanto una riduzione del 2% nel numero di parti del 2023 rispetto all'anno precedente. La riduzione del 2% è esattamente sovrapponibile al trend di riduzione delle nascite che si registra in Italia negli ultimi anni. Il Policlinico si conferma il secondo punto nascita dell'Emilia Romagna preceduto dall'Ospedale Maggiore di Bologna con circa 350 parti in più.