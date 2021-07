Via Emilia Ovest, priorità agli autobus negli orari di punta

Cambia il funzionamento dell’impianto semaforico tra le vie Emilia ovest, Rainusso, Barozzi, Bacchini e Storchi. In corrispondenza degli orari di punta, il nuovo assetto consente di agevolare il transito dei mezzi pubblici.

In particolare, il nuovo piano semaforico si attiva dal lunedì al sabato nelle fasce orarie di punta, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12.45 alle 14.30, agevolando in particolare i bus che dalla corsia preferenziale di via Emilia ovest svoltano a sinistra in via Bacchini, direzione Autostazione, con una maggior durata del verde e quelli che transitano sulla corsia preferenziale di viale Barozzi in direzione autocorriere (aumentato il tempo del verde nella successiva linea di arresto che il bus può sfruttare). Con questa modifica è stato possibile, inoltre, assegnare qualche secondo in più di verde anche alla svolta a destra da via Emilia in viale Barozzi, svolta a sinistra da via Rainusso, attraversamento ciclo-pedonale su via Emilia lato centro, attraversamento ciclo-pedonale su viale Barozzi e attraversamento pedonale su viale Storchi. La modifica, effettuata in questi giorni, ha carattere definitivo; seguirà comunque un periodo di monitoraggio e affinamento dei tempi.

L’intervento di preferenziamento semaforico degli autobus nell’area segue quello già effettuato nei giorni scorsi in via Emilia est all’incrocio con via Campi e con via Cimarosa, che è solo il primo di cinque impianti semaforici posti sull’asse di via Emilia est, tra via Campi e via Menotti, che nei prossimi mesi saranno regolati con logiche di preferenziamento degli autobus. Gli interventi, a favore della mobilità sostenibile, sono volti a migliorare l’efficienza del servizio pubblico e ad agevolare l’utenza debole (pedoni, biciclette), in linea con quanto previsto anche dal Pums2030, il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Modena.