Nuovo Direttivo per la Proloco di Nonantola

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro loco di Nonantola. Siamo lieti di annunciare la riconferma di Roberto Comanducci come Presidente e di Anna Chiara Zoboli come Vice-Presidente. Francesca Marassi continuerà a svolgere il ruolo di Tesoriere, mentre i nuovi consiglieri Nicola Pastena, Marco Acerbi, Giusto Serafini e Renata Molinari si uniranno al direttivo.

Il nuovo organico si dichiara pronto a prendere in mano tutti i progetti di valorizzazione del paese già avviati dal direttivo precedente, con l'intenzione di rilanciare e arricchire la comunità con nuovi e importanti eventi.

"Desideriamo ringraziare di cuore tutto lo staff del direttivo uscente per il grande contributo offerto nella costituzione della Pro loco e nella realizzazione dei progetti durante la loro gestione. Grazie al loro impegno, Nonantola ha vissuto momenti di grande aggregazione e sviluppo - commentano dalla Pro Loco - Siamo entusiasti di continuare su questa strada, certi che insieme potremo raggiungere nuovi traguardi per il bene del nostro amato paese.