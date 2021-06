La Prof.ssa Elisa Valeriani di Unimore eletta nel CdA di BPER Banca

L’Assemblea di BPER Banca ha eletto la Prof.ssa Elisa Valeriani, del Dipartimento di Giurisprudenza, nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

La nomina è avvenuta su proposta del socio Fondazione di Modena il 23 giugno 2021

“A nome di tutto l’Ateneo - commenta il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - formulo alla Prof.ssa Elisa Valeriani i migliori auguri per il prestigioso incarico, certo che la sua competenza e le sue doti professionali e umane forniranno un prezioso contributo nell'ambito del CdA di BPER.”

Elisa Valeriani, dal 2015 è professore aggregato di Economia Politica, insegnamento del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, e di Economia e Diritto dei Contratti Pubblici ed è coinvolta in numerosi corsi executive per Amministratori pubblici e privati ed in Master Universitari.

Dopo il conseguimento del Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università L. Bocconi di Milano ha proseguito gli studi e la ricerca in Law and Economics con particolare riferimento alle società partecipate ed al mercato dei contratti pubblici nei settori della sostenibilità ambientale e della creatività.

Avvocato cassazionista specializzata in diritto amministrativo, svolge attività di consulenza legale con particolare riguardo alla contrattualistica pubblica, ristrutturazioni societarie, valutazioni di fattibilità economica e legale, operazioni di PPP, trasparenza ed anticorruzione.

È stata presidente delegato dal 2012 al 2018 di Ervet, società in house della Regione Emilia Romagna, consulente dal 2017 al 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Sisma del Centro Italia, consigliere di amministrazione di Emilbanca Credito Cooperativo.