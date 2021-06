Unimore, il prof. Alberto Melloni insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana

In occasione delle cerimonie per la celebrazione del 75° anniversario della Repubblica Italiana, il Prof. Alberto Melloni, Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, verrà insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, il più alto degli ordini della Repubblica, presieduto dal Capo dello Stato. La cerimonia di consegna del nastrino avverrà mercoledì 2 giugno, alle ore 11.30, presso la sede della Prefettura di Reggio Emilia, innanzi alla Prefetta Jolanda Rolli.

L’alta onorificenza, come dice la legge, intende "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

Nelle prossime settimane, inoltre, lo stesso Prof. Melloni verrà insignito, direttamente dall’Ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, del titolo di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia, onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica a coloro che "abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia".

Alberto Melloni

Linceo, Storico del cristianesimo, è Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore. Socio dell’Accademia dei Lincei, segretario della Fondazione per le scienze religiose e titolare della Cattedra Unesco sul Pluralismo religioso e la pace dell'Università di Bologna è riconosciuto come uno dei principali studiosi di storia della Chiesa. Ha curato il Dizionario del sapere storico religioso del 900 e Cristiani d’Italia. Chiese, stato, società 1861-2011 per la Treccani. È autore di numerose pubblicazioni sui temi del diritto canonico medievale, su chiesa e politica nel Novecento e sul conclave. È il primo italiano nel gruppo dei 7 alti consulenti scientifici della Commissione Europea (Chief Scientific Advisors).