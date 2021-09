Test di ammissione alle Professioni Sanitarie Unimore: domani la prova per oltre 1100 candidati

Sono 1.119 quest’anno i candidati attesi per la prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Novità l’aumento di oltre 100 posti rispetto all’anno scorso che portano a 610 il totale delle disponibilità (di cui 36 riservati a studenti stranieri extra UE non soggiornanti in Italia e 12 riservati a studenti cinesi). La prova si tiene a Bologna nei Padiglioni della Fiera martedì 14 settembre. Oltre un centinaio di persone impegnate nelle operazioni di sorveglianza

Si conferma l’interesse di studentesse e studenti per i 12 corsi di laurea triennali nell’ambito delle Professioni Sanitarie (Dietistica, Fisioterapia, Infermieristica Modena, Infermieristica Reggio Emilia, Logopedia, Ostetricia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Igiene Dentale e Terapia Occupazionale), istituiti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Confermati i lusinghieri giudizi attribuiti dal Censis ai corsi in Professioni Sanitarie di Unimore con la prima posizione in Italia per quanto riguarda la qualità della didattica, la novità di quest’anno è certamente rappresentata dall’aumento dei posti disponibili per quasi tutte le professioni (+101) anche se il numero delle domande è sempre superiore alle reali disponibilità.

Grazie al considerevole aumento dei posti, i/le concorrenti potranno avere maggiori opportunità: l’indice di affollamento generale quest’anno è di 1,8 candidati/e per ogni posto disponibile. Osservando i dati relativi alle prime scelte compiute dalle aspiranti matricole (ognuna in sede di domanda di ammissione poteva indicare 3 opzioni in ordine di preferenza di Corso di Laurea), il corso di laurea in Fisioterapia si conferma quello con l’indice di affollamento più elevato con 9,2 candidati per ogni posto, a seguire Dietistica con 5,2 aspiranti per posto, Ostetricia con 4,65 e Logopedia con 3,8.

Il test di ammissione

La prova di ammissione, che sarà svolta in contemporanea su tutto il territorio nazionale, si svolgerà martedì 14 settembre, con i/le candidati/e convocati tassativamente per le ore 9,30 nei presso i padiglioni BOLOGNA FIERE, Quartiere Fieristico Di Bologna, Ingresso Sud Moro, Viale Aldo Moro, 20.

Occorre presentarsi alla prova con un documento d’identità valido, essere muniti di mascherina FFP2 e consegnare il modulo di autocertificazione ricevuto via email debitamente compilato e firmato. Per accedere al concorso, occorrerà inoltre esibire il Green Pass o in alternativa presentare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 eseguito nelle 48 ore precedenti alla prova di ammissione o certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività (come indicato al comma 1, art. 3 del Decreto Legge del 23 luglio 2021, n 105).

L’inizio della prova è alle ore 13.00 con 100 minuti di tempo a disposizione.

Non si potrà lasciare l’aula fino al termine del concorso.

Per quanto riguarda le procedure di sorveglianza Unimore impegna circa 130 Persone.

La Commissione, presieduta dalla Prof.ssa Paola Ferri, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di Modena, è composta da 25 docenti cui si aggiungono 75 unità di personale tecnico-amministrativo, coordinate dal Dott. Giuseppe Milano, e 30 addetti del Polo Fieristico che aiuteranno nei controlli inerenti il rispetto delle norme antiCovid.

La maggioranza dei candidati sono donne (74%). Il 47% è modenese mentre il 33% è della provincia di Reggio Emilia. Un 3% di viene da altre province dell’Emilia-Romagna mentre il 16% proviene da altre regioni. Sei vengono dall’estero. L’80% dei/lle candidati/e è al primo tentativo, il 15% prova il test per la seconda volta e una cinquantina di persone riprovano da più di tre volte. L’età media dei candidati è 21,7 anni per le donne e 22,4 per gli uomini. Il candidato più giovane ha 18 anni mentre il più vecchio ne ha 57.