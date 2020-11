La Prof.ssa Genovese di Unimore nel Comitato ministeriale sui disturbi specifici di apprendimento

La Prof.ssa Genovese Elisabetta, docente di Audiologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è stata nominata nel Comitato Ministeriale tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Il comitato, che avrà compiti istruttori in ordine alle funzioni spettanti alla amministrazione ministeriale, è gruppo tecnico, composto da 15 persone, ricostituito in questi giorni a seguito della legge 170 del 2010 e che aveva portato alla pubblicazione delle Linee Guida attuative della legge nel 2011. Ne fanno parte esperti in ambito clinico, scolastico ed universitario sui DSA.

Il Servizio Accoglienza Studenti Unimore già dal 2007, prima dell’entrata in vigore della legge 170 del 2010, si occupa di ragazzi con disturbi dell’apprendimento. Nell’ultimo anno accademico ha seguito circa 500 studenti con DSA, fornendo loro supporto all’attività didattica attraverso la concessione di strumenti compensativi e misure dispensative, oltre al Servizio di Tutorato Specializzato. Grazie ai servizi erogati è stato possibile contenere il numero di abbandoni dei corsi di laurea con un incremento di studenti che, dopo la laurea triennale, proseguono con corsi di laurea magistrale. Per queste performance ed esperienze di avanguardia, e l’ampiezza dei servizi offerti, Unimore viene spesso scelta dagli studenti come sede di studio, tanto che nell’anno accademico in corso, 2020-21, constata l’iscrizione di oltre 300 matricole con disturbo dell’apprendimento.

Genovese Elisabetta , laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1980. Si è successivamente specializzata in Foniatra e Otorinolaringoiatria. Professoressa Associata dal 2005 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dal 2018 è Professoressa Ordinaria di Audiologia e Foniatria. Direttrice del corso di laurea triennale in Logopedia e della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria, dal 2007 ininterrottamente ha ricevuto l’incarico di Delegata del Rettore alla Disabilità e successivamente alla Disabilità ed ai DSA. Partecipa al Direttivo della Conferenza Nazionale dei Delegati Universitari alla Disabilità (CNUDD) dal 2012. Autrice di numerosi lavori e pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed internazionale sulle patologie uditive, del linguaggio e dell’apprendimento, ha partecipato a progetti europei anche come responsabile scientifica in tali ambiti.