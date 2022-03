Arrivi senza sosta dall'Ucraina, salgono a 292 i profughi ospiti a Modena

Cresce rapidamente in numero di profughi ucraini ospiti sul nostro territorio. In poco meno di una settimana i profughi sono passati da 140 a 292, secondo il dato aggiornato a ieri e fornito dalla Prefettura di Bologna. Si tratta nello specifico di 140 adulti, in larghissima parte donne, e di 152 bambini.

Sul territorio modenese l'accoglienza si basa ancora su sitalità famigliare e su poche strutture messe a disposizioni da enti e associazioni, ma anche da privati in aoocrdo con il tero settore e le istituzioni locali. Non figurano infatti, a differenza delle altre procince emiliano-romagnole, ospiti nei Cas, vale a dire nei centri accoglienza che sono gestiti da anni dal pubblico, a prescindere dall'emergenza in Ucraina.

Le itituzioni di ogni tipo si sono attivate per gestire i nuovi flussi, a partire da Prefettura e Questura per quanto concerne gli aspetti legali e dall'Ausl per lo screening sanitario. Intanto il Centro Stranieri di Modena (viale Monte Kosica) ricerca con urgenza Mediatrici/Mediatori di lingua Ucraina per servizio di Mediazione Linguistica e Culturale presso servizi socioassistenziali e scolastici (selezione@caleidos.mo.it).

La mappa dell'accoglienza in regione

Finora in Emilia-Romagna sono arrivati 1.774 profughi dall'Ucraina, divisi equamente tra adulti (969) e minori (805) e 187 dei quali sono ospitati nelle strutture Cas della regione. La provincia che conta il maggior numero di arrivi è Bologna con 500 (245 adulti e 255 minori), di cui 149 alloggiati nelle strutture Cas. Segue Rimini con 254 (168 adulti e 86 minori, anche qui senza arrivi nelle strutture Cas). Tra i 100 e i 200 arrivi si registrano a Piacenza (194, di cui 125 adulti e 69 minori, con nove presenze nelle strutture Cas), Ferrara (177, con 89 adulti e 88 minori e zero posti Cas occupati) e Ravenna (154, di cui 81 adulti e 76 minori, con due presenze nelle strutture Cas). Meno di 100 arrivi, invece, nelle province di Reggio Emilia (77, di cui 33 adulti e 44 minori, con 27 presenze Cas), Forlì-Cesena (64, con 48 adulti e 16 minori e zero posti Cas occupati) e Parma (59, di cui 40 adulti e 19 minori, nessuno dei quali alloggiato in strutture Cas).