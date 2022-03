Donne e bambini in fuga dall'Ucraina, in otto accolti in una struttura a Formigine

Proseguono anche sul nostro territorio gli arrivi di cittadini in fuga dall'Ucraina. Ieri sono arrivati a Formigine i primi profughi dalle zone colpite dalla guerra, Arrivano, nello specifico, dall'area di Leopoli città situata nei pressi del confine con la Polonia che nelle utime ore è diventata uno dei principali snodi verso il quale confluiscono le persone in fuga e dove si sta riversando molta dell'attività delel oraganizzazioni di volontariato. Attualmente Leopoli non è stata colpita dalle bombe e gode di una situazione di relativa tranquillità.

Gli otto profughi sono ospitati presso una struttura comunale, sono provati ma stanno bene, fa sapere l'Amministrazione formiginese. Si tratta di due madri, due bambini piccoli, tre ragazze e un signore anziano.

I formiginesi hanno già dato prova di grande generosità: ammonta a più di 2mila euro il valore dei farmaci di prima necessità raccolti presso la Farmacia Comunale Formigine e che partiranno con un convoglio umanitario organizzato dal prof. Filippo Sala. Rispetto alla destinazione delle donazioni che i cittadini vorranno effettuare sul fondo istituito dal Comune (IBAN: IT40V0538766781000003557960 - Causale: Emergenza Ucraina), esse saranno impiegate nell'accoglienza di queste persone che scappano dalla guerra, nei modi che si stanno via via definendo con la nostra Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Modena.