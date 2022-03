Profughi ucraini, domani all’hangar di via Minutara per tamponi e registrazione

Domenica 6 marzo l’hangar 2 di via Minutara a Modena (dove si svolgeva l’accettazione per la vaccinazione anti Covid) sarà aperto in via straordinaria dalle ore 8 alle ore 12 per garantire assistenza sanitaria ai profughi ucraini presenti sul territorio modenese.

Sul posto saranno presenti operatori sanitari per rilasciare il codice STP (Straniero temporaneamente presente) che garantisce la presa in carico da parte del Sistema sanitario nazionale e ha validità in tutto il Paese. Anche i minori avranno il codice STP, verranno iscritti al Servizio sanitario regionale e verrà loro assegnato un pediatra di libera scelta o un medico di medicina generale.

Tutti i profughi saranno sottoposti a screening per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 con l’esecuzione di tampone nasofaringeo antigenico o molecolare e sarà verificato il loro stato vaccinale per eseguire, eventualmente, la vaccinazione anti Covid con conseguente rilascio del Green Pass.

Si ricorda che, in accordo con la Prefettura, l’Ausl di Modena ha attivato per i profughi ucraini dei Punti di assistenza sanitaria in ognuno dei sette Distretti della provincia ed è possibile accedervi liberamente, senza prenotare. L’elenco completo dei Punti di accesso, con relativi numeri telefonici e orari, è disponibile sul nostro sito web nella pagina https://www.ausl.mo.it/ emergenza-ucraina.