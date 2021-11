Dai “Progetti del cuore” un mezzo per il trasporto sociale a Sassuolo

Si è tenuta Venerdì 19 Novembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del mezzo di trasporto per i cittadini di Sassuolo. In questa occasione “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, rendono disponibile un mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per una durata di quattro anni, durante i quali lo stesso sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

A ricevere il mezzo sarà la Pubblica Assistenza Croce Blu di Sassuolo, che avrà a disposizione un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Pubblica Assistenza Croce Blu si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, rivolgendo il loro aiuto principalmente ad anziani e persone diversamente abili che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato Venerdì 19 Novembre presso la sede in Via Ancora, 205 a Sassuolo.

“Ringraziamo ‘I Progetti del Cuore’ per la vicinanza, noi siamo molto sensibili a queste tematiche.- dichiara il Presidente di Pubblica Assistenza Croce Blu di Sassuolo, Scannavino Leonardo.- Siamo da sempre vicini a chi soffre, in questo periodo di emergenza sanitaria siamo stati parecchio vicino alla gente attraverso servizi di consegne di pasti, medicinali e dispositivi di protezione e vogliamo garantire un servizio in più alla popolazione ringraziando chi ci ha donato questo mezzo, che per noi è fondamentale infatti avendo la possibilità di ospitare due carrozzine contemporaneamente ci permette di essere più efficienti. Operiamo da sempre nei confronti di chi ha bisogno: diversamente abili e anziani che hanno necessità di essere sostenuti ed accompagnati presso i centri di riabilitazione e a fare le terapie. E’ un mezzo pensato appositamente per loro, per facilitare anche alle famiglie gli spostamenti. Serviamo principalmente il comune di Sassuolo, ma siamo vicini anche alle esigenze di tutta la provincia. Effettuiamo circa un migliaio di spostamenti all’anno, quindi questo mezzo è prezioso per noi”.

All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo, erano presenti le famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto. “Avere un mezzo attrezzato per il trasporto di chi ha bisogno è qualcosa di eccezionale- fanno presente le famiglie durante la cerimonia - che ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze”.