"Buon compleanno Albinelli!": la storia lunga 90 anni del mercato storico di Modena

Al via il progetto Buon Compleanno Albinelli! Una storia lunga 90 anni del Mercato storico di Modena promosso dal Museo Gemma del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l’Archivio storico comunale, il Consorzio Mercato Albinelli, il Liceo classico Muratori San Carlo ed il Liceo artistico Venturi; con il contributo della Biblioteca Poletti e del Multicentro Educativo Sergio Neri e con il patrocinio del Comune di Modena.

Il progetto nasce con lo scopo di contribuire a fare conoscere le origini di questo luogo - ricco di memorie, tradizioni, cultura e il suo valore sociale e culturale, oltre che economico – agli studenti che vi prendono parte e alla cittadinanza, attraverso frammenti di storia e racconti utili per viaggiare nello spazio e nel tempo e ripercorrere le trasformazioni urbane avvenute nell’area su cui oggi sorge il Mercato, fondato nel 1931 per volere di personaggi importanti della Modena di allora, come il Sindaco Luigi Albinelli (1900-1908).

Il Mercato è uno spazio che si lascia avvicinare facilmente da insegnanti e studenti e in grado di dialogare con il patrimonio del Museo Gemma per connessioni e confronti, ma anche con altre istituzioni culturali, come l’Archivio storico, per esempio. L’Albinelli, uno dei più apprezzati mercati storici in Italia, può essere considerato un patrimonio di prossimità perché vicino al contesto delle famiglie e degli amici, alle esperienze vissute dagli studenti stessi, capace di favorire legami di affezione indispensabili per avviare un “processo conoscitivo integrato e sistemico e tracciare rotte educative in una prospettiva di sostenibilità” (Agenda 2030).

Il percorso progettuale alla scoperta del patrimonio “meno visibile” della propria città, coinvolge una novantina di studenti ed è iniziato, nella sua prima fase esplorativa, a febbraio con visite guidate del Mercato e del paesaggio urbano in cui è inserito. Sono poi seguite attività formative e laboratoriali dedicate alla consultazione di documenti, cronache, immagini, video e rappresentazioni cartografiche, che ne ricostruiscono i momenti storici principali.

Buon Compleanno Albinelli entra ora nella sua fase realizzativa - con gli studenti che procederanno a costruire un percorso di comunicazione dedicato a celebrare i novanta anni del Mercato Albinelli, in funzione delle proprie competenze e specificità, coniugando il linguaggio delle parole con quello dell’espressività grafico-pittorica. Dato il perdurare delle restrizioni sanitarie e l'impossibilità di svolgere attività in presenza, il progetto si svilupperà anche in modalità social con i contributi dei soggetti istituzionali e dei ragazzi coinvolti alle pagine Facebook @Albinelli90anni e Instagram #Albinelli90anni.

Il progetto viene presentato alla città proprio il 9 aprile in occasione della Notte Europea della Geografia, un evento che richiama fortemente il ruolo territoriale che le Università sono chiamate a svolgere con le attività di Terza Missione. Il momento di restituzione finale delle attività e di quanto appreso dai ragazzi avrà il suo culmine in Quante storie nella storia. Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio archivistico, promossa dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia Romagna, in programma dal 3 al 9 maggio 2021.