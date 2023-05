Nuova autostazione di Carpi, approvato il progetto definitivo per via Peruzzi

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per ristrutturare l’edificio “Autostazione” di via Peruzzi: un intervento da oltre un milione (1.140.000€), di cui 800mila dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) nel capitolo “Rigenerazione urbana”, che recuperando aree e strutture pubbliche esistenti mira a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

L’intervento porterà a riutilizzare l’immobile comunale, e nella rinnovata palazzina sono stati previsti la sala d’attesa, un bar, uno spazio commerciale e, in futuro, Sala congressi e teatro per le scuole, per « generare la riattivazione di una parte di città e rafforzare le attività di coesione sociale, » in sinergia con l’adiacente “Casa della Comunità”, che si prevede operativa entro l’anno.

Riguardo i costi, il Comune ha dovuti aggiornare 160.000 euro, come adeguamento al nuovo prezzario regionale dei materiali.

La ristrutturazione e riqualificazione non prevede consumo di suolo, ma anzi un miglioramento delle prestazioni ecologico-ambientali del contesto grazie alla posa di una diffusa pavimentazione drenante e una maggiore piantumazione di alberature.

La deliberazione della Giunta è immediatamente eseguibile al fine di avviare quanto prima le procedure per affidare le opere e rispettare passaggi e obiettivi del PNRR. La durata del cantiere è stimata in una decina di mesi da inizio lavori.