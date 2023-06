Si rinnova lo skate park "Le Gobbe" e arrivano due piste per le bmx

Rendere la struttura più sicura, fruibile, resistente nel tempo e divertente per gli utilizzatori è l’obiettivo dell’intervento previsto dal Comune di Modena allo skate park “Le Gobbe” di via Pignedoli, dove verranno installate alcune nuove strutture in cemento, al posto di quelle in legno, e verrà ripristinata parte della pavimentazione. I lavori hanno un valore complessivo di 100mila euro e sono co-finanziati per il 30 per cento dalla Fondazione di Modena nell’ambito dal “Bando Personae”; i ragazzi che frequentano l’area sono stati coinvolti dall’assessorato allo Sport nella fase di sviluppo nel progetto.

Diverse aree saranno interessate dall’intervento. In particolare, nella “mini rampa” è prevista la sostituzione della piattaforma esistente e il posizionamento di parapetti a protezione dei terrazzini collocati alla sommità delle superfici curvilinee di scorrimento; nel “quarter”, una struttura costituita da superficie di scorrimento curvilinea con un terrazzino al vertice, verrà posizionato un parapetto; nei “box 1”, “box 2” e “manual pad”, ostacoli costituiti da parallelepipedi in calcestruzzo con altezza variabile, saranno posizionati tubolari quadri in acciaio; nel “rail”, una struttura costituita da un tubolare di acciaio tondo in posizione parallela al terreno, sorretto da montanti in acciaio, e nei “bank 1” e “bank 2”, strutture costituite da un piano di scorrimento inclinato con un terrazzino al vertice, saranno effettuati lavori di manutenzione.

I piani di scorrimento curvilinei, inclinati e orizzontali, delle strutture saranno realizzati secondo la tecnica della lisciatura a mano del calcestruzzo, con spatole metalliche, sistema che assicura un alto livello di levigatura e durabilità della superficie nel tempo, anche con lo scopo di garantire alti livelli di prestazione e al tempo stesso di sicurezza da parte degli utilizzatori che praticano lo skatebording e altre discipline affini.

Infine, a completamento delle opere saranno effettuati i ripristini delle parti ammalorate della pavimentazione con materiali adeguati.

Nell’area di via Pignedoli è prevista la realizzazione di una nuova struttura all’avanguardia per lo skateboard e due piste per bmx con tutto ciò che serve per evoluzioni e acrobazie. Si tratta di uno dei tre interventi proposti dal Comune al bando “Sport e inclusione sociale” del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del programma Next Generation Modena. Lo scorso anno sono stati ammessi al finanziamento da parte del Governo per un valore complessivo di 2,1 milioni di euro e nelle scorse settimane sono stati aggiudicati i lavori all’azienda Cfc di Reggio Emilia: gli interventi prenderanno il via entro l’estate.

Grazie alle risorse del Pnrr, infatti, sarà costruito uno skatepark, anche per monopattini e pattini in linea, tra i più innovativi a livello nazionale: l’impianto si svilupperà su un’area di 60 per 35 metri con diverse rampe, pendenze, salti di quota del tipo “pipe” e “half pipe, “piramid box” e “bowl”, “quarter pipe” e “rail” per ospitare pure competizioni internazionali. Mentre le piste per il Bmx si svilupperanno su uno spazio di 35 per 40 metri e avranno livelli di difficoltà differenziati per essere utilizzati sia da bambini sia da esperti della disciplina.