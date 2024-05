Approvato il progetto preliminare della Casa della Comunità di Campogalliano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E’ stato approvato recentemente in giunta il Progetto Preliminare per la realizzazione della nuova Casa della Comunità. Il progetto prevede il recupero di un edificio industriale esistente ubicato all'incrocio fra via Di Vittorio e via Grieco.

L'approvazione preliminare è la conclusione di un importante percorso partecipativo che ha visto l'amministrazione interloquire con le associazioni, i medici di base e l'ASL., oltre che con i settori comunali di Farmacia e Servizi sociali. Gli incontri tecnici e politici, che si sono susseguiti in un’attività di condivisione durata oltre un anno, hanno evidenziato le richieste specifiche dei medici e delle associazioni.

Il progetto prevede di ricavare una superficie utile pari a circa 2.000 mq disposta su due piani, in particolare, saranno destinati spazi ai diversi soggetti: ad ASL quasi 800 mq, ai medici di base e pediatria circa 400 mq, mentre altri 400 mq circa saranno a disposizione di Servizi sociali e Farmacia comunale; infine oltre 300 mq andranno a Croce Rossa, AVIS e AUSER.

L'edificio sarà adeguato alle nuove normative energetiche e sismiche. In considerazione della ottima classe energetica l’'impianto fotovoltaico sarà recuperato e riposizionato sulla futura copertura.