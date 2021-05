Progetto per la ciclabile Modena-Castelfranco, cantiere nel 2022

Il collegamento ciclopedonale Modena Castelfranco Emilia sarà realizzato grazie ad un finanziamento di 200 mila euro, stanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Modena e dal Comune di Castelfranco.

E' quanto contenuto nell'accordo istituzionale per la realizzazione del progetto di collegamento del tratto, siglato dalla Provincia, che sarà anche ente capofila, e il Comune di Castelfranco, che prevede il completamento della progettazione e la successiva realizzazione delle opere.

Il percorso ciclopedonale, che si colloca in parte su tratti già realizzati, inizia dal ponte ciclabile del Panaro, al confine tra i comuni di Modena in località Fossalta e Castelfranco Emilia e termina in via Sebenico, in corrispondenza della ciclabile porta a Panzano e poi al capoluogo comunale, attraverso Gaggio e Villa Sorra.

Dei 200 mila euro di finanziamento necessari alla realizzazione dell'opera, la Regione Emilia-Romagna ne erogherà il 40 per cento, pari a 80 mila euro, mentre la restante quota sarà suddivisa tra Provincia di Modena (40 mila euro) e Comune di Castelfranco Emilia (80 mila euro).

Per il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei «questo intervento testimonia quanto per noi sia fondamentale investire in mobilità dolce. Collegare due città così importanti della nostra provincia significa offrire a centiania di migliaia di cittadini un nuovo modo di spostarsi, più ecologico e rispettoso dell'ambiente».

Una volta terminate le operazioni di progetto che comprendono anche le acquisizioni delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi tratti, i lavori saranno aggiudicati entro l'anno 2021 per essere quindi realizzati nei primi mesi del 2022.