Al via il progetto “EncordEr” per sostenere le band giovanili del territorio

Sostenere la realizzazione e la promozione, anche dal vivo, di nuove produzioni musicali da parte di giovani artisti è l’obiettivo di “EncodEr”, il progetto promosso dal Centro Musica del Comune di Modena che torna anche nel 2024 con un bando destinato sempre alle formazioni attive sul territorio. I tre gruppi che verranno selezionati avranno, infatti, la possibilità di registrare un disco e un videoclip, di lavorare con un produttore e di realizzare una tournée di otto date in Italia.

Sarà assegnato, inoltre, un contributo economico di 1.500 euro. Il progetto, arrivato alla quarta edizione, è riservato a musicisti residenti o domiciliati nel territorio regionale che non abbiano compiuto 30 anni alla scadenza del bando; nel caso si candidi una band, è necessario che almeno la metà dei componenti soddisfi i requisiti di età e residenza. Le candidature dovranno arrivare al Centro musica entro l’1 febbraio 2024 e saranno valutate da un’apposita commissione (info sul sito www.musicplus.it).

Entrando nel dettaglio, i progetti musicali selezionati avranno accesso a un percorso, suddiviso in due fasi, che si svilupperà nell’arco di un anno. Nella prima parte, da febbraio a maggio, ai partecipanti sarà offerta l’opportunità di svolgere una sessione di lavoro di tre giorni con un produttore - musicista tutor, all’interno delle strutture di via Morandi 71, per affinare i propri brani e mettere a fuoco il proprio progetto, oltre a due giornate di registrazione in presa diretta del proprio disco “ep” assieme a un fonico professionista. Terminata la prima fase, a seguire, nel periodo da maggio a dicembre sarà possibile procedere al mixaggio, in uno studio di registrazione professionale, dei brani registrati nello step iniziale e soprattutto il Centro Musica sosterrà per i tre progetti le spese di un tour promozionale di otto concerti in locali regionali e nazionali, garantendo ai musicisti selezionati le spese di viaggio e alloggio nei luoghi delle esibizioni e prevedendo anche la realizzazione di un videoclip live professionale di un brano fra quelli registrati.

Per approfondimenti è possibile contattare il Centro Musica via mail (centro.musica@comune.modena. it), telefonicamente (059-2034810) oppure sui canali social Facebook e Instagram. “EncodEr” è promosso nell’ambito del progetto “Sonda Music Sharing”.