Depositato il progetto definitivo, come sarà il nuovo ponte dell'Uccellino

Novità in vista per il Ponte dell'Uccellino sul fiume Secchia, che dopo un lungo periodo di chiusura è ormai pronto - al netto dei passaggi politico-amministrativi - ad una nuova vita. E' infatti stato depositato agli atti il progetto definitivo della nuova struttura realizzato dalla Provincia, che andrà a rimpiazzare il ponte bailey è stato realizzato nel 1985, su un precedente ponte di barche, per mettere in collegamento i territori di Modena e Soliera

Negli ultimi anni erano emerse con forza le criticità idrauliche del manufatto, caratterizzato da pile in alveo e spalle ravvicinate, che di fatto costituivano un ostacolo per il flusso dell'acqua. Un rischio ulteriore per i periodi di piena, con la memoria che va ancora al disastro del 2014 che si generò proprio in quel tratto di fiume. A questo aspetto si univa poi quello della viabilità, con il senso unico alternato sul ponte a una sola corsia che ha sempre rappresentato un freno notevole alla circolazione.

Il nuovo progetto prevede la costruzione ex novo di un ponte a due corsie, affiancato anche da una passerella ciclopedonale su sede autonoma. Il nuovo ponte sarà realizzato alcune decine di metri più a monte dell'attuale, con nuove rampe stradali di approccio e collegamento. Un manufatto a campata unica dalla lunghezza di circa 76 metri e largo 8,30 metri.

A completamento del progetto sono infine previsti un paio di interventi di miglioramento locale di via Morello. Innanzitutto la realizzazione di nuovo incrocio con via Villanova. Si prevede l’allargamento dell’intersezione con l’inserimento di nuove direttrici di svincolo per fluidificare il traffico agevolando le svolte. Data la presenza di un canale-corso d’acqua minore a lato dell’incrocio esistente, è previsto il tombamento dello stesso per la lunghezza che serve a realizzare il nuovo ramo di ingresso in via Villanova. Inoltre, dal punto di vista naturalistico-ambientale si segnala che allo stato dell’arte è presente una grande alberatura di pregio, inserita all’interno dell’elenco delle piante vincolate. Pertanto il layout è dello svincolo è stato studiato in modo da preservarlo, prevedendo un’isola spartitraffico verde tra i rami di strada che lo contenesse e lo preservasse.

Saranno poi realizzate due nuove piazzole di scambio, poste tra l’incrocio con via Villanova e l’argine in sinistra del fiume Secchia. Tali locali ampliamenti sono la risposta all’esigenza di spazio data da una sede stradale carrabile molto ridotta in quel tratto. L’intervento prevede quindi solo un piccolo allargamento della sede attuale per lato, creando due aree leggermente sfalsate che consentono la fermata dei veicoli in caso di transito contemporaneo in entrambi i sensi di marcia.

Infine, è prevista la demolizione del ponte esistente, sia dell’impalcato che delle sottostrutture e la sistemazione dei collegamenti tra viabilità locale e percorsi ciclopedonali in sommità arginale. Impalcato, spalle e pile saranno rimosse in modo da liberare completamente l’alveo esistente, ripristinando la sua sezione idraulica e le sue sommità arginali, e, dove precedentemente erano presenti tratti di strada che ora non risultano più utilizzati, è prevista la rinaturalizzazione con il riporto a prato. Così facendo si ricreerà completamente l’habitat naturalistico e il corridoio ecologico che caratterizza il fiume Secchia.

Per quanto riguarda i tempi non vi sono al momento certezze, ma lo scorso aprile l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi aveva previsto la possibilità di appaltare l'opera entro l'anno solare e vedere quindi i lavori ultimati entro il 2023.