Come sarà il nuovo "Spallanzani" di Vignola, progetto da 3,9 milioni di euro

E’ stato illustrato questa mattina, lunedì 29 maggio, il progetto di realizzazione del nuovo Istituito superiore Lazzaro Spallanzani di Vignola, per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr e che partirà entro il mese di novembre 2023.

I lavori, presentati dalla Provincia con il presidente Fabio Braglia e i tecnici in un incontro con la sindaca di Vignola Emilia Muratori e la dirigente scolastica Maura Zini, prevedono la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà sette aule didattiche, un’aula cosiddetta “morbida” per ragazzi con gravi disabilità, una sala lettura multimediale, oltre ai laboratori di chimica, scienze, informatica e una serie di spazi funzionali come gli spogliatoi per studenti, l’infermeria, la sala insegnanti, magazzini e servizi igienici.

Inoltre l’edificio, realizzato vicino agli attuali due fabbricati scolastici, sarà altamente performante dal punto di vista energetico, in classe nzeb, acronimo di nearly zero energy building, usato per definire un edificio ad altissima prestazione energetica.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «l’istituto Spallanzani è una vera e propria eccellenza della nostra offerta scolastica, accogliendo studenti anche da altre province, per la qualità dell’offerta formativa e dell’alto livello di preparazione dei propri diplomati. Questo intervento renderà ancora più innovativo l’istituto, oltre ad essere particolarmente efficiente dal punto di vista energetico».

Una volta realizzati i lavori, che si concluderanno entro l’inizio del 2026 e dureranno circa due anni senza comportare limitazioni alle attività didattiche, uno dei due edifici esistenti sarà demolito, mentre resterà in uso un secondo fabbricato, non interessato dai lavori.

Per la sindaca di Vignola Emilia Muratori «si tratta di una grande opportunità non solo per l'Istituto, ma anche per l'intero sistema scolastico vignolese. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad alte prestazioni energetiche, con aule e laboratori adeguati alla didattica di un Istituto di qualità e di grande valore per il territorio dove viene coltivata la Ciliegia Igp».

I tecnici della Provincia, illustrando il progetto, hanno evidenziato che Dal punto di vista estetico, l’edificio si configura come un corpo rettangolare, con forma semplice e lineare. Il progettista ha utilizzato l’inclinazione delle falde, necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico, per creare una «lamina» colorata che si appoggia sul volume del fabbricato. Inoltre una pensilina protegge la zona dell’atrio, che potrà quindi essere utilizzato non solo per il ritrovo degli studenti prima delle lezioni, ma anche come filtro tra interno ed esterno durante gli intervalli delle lezioni e per eventuali momenti collegiali.

L’istituto Spallanzani presenta l'indirizzo di studi tecnico e professionale agrario e l'indirizzo di studi di enogastronomia e ospitalità alberghiera. Ha tre sedi: Castelfranco Emilia, Montombraro di Zocca e Vignola con complessivamente 1.083 studenti e 48 classi. Nella sede di Vignola è presente l'indirizzo di studi professionale agrario