Progetto Ragazze Digitali: al via i summer camp di Modena e Reggio Emilia

Ai nastri di partenza la nuova edizione dell’ormai tradizionale appuntamento con Ragazze Digitali, il progetto nato nel 2014 da una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e l’associazione European Women’s Management Development (EWMD) e che festeggia quest’anno il suo decimo compleanno.

Rivolto a studentesse delle terze e quarte classi di tutte le scuole superiori del territorio e completamente gratuito per le partecipanti, il progetto si pone l’obiettivo di ridurre il divario di genere nell’informatica, avvicinando le ragazze al pensiero computazionale e al coding attraverso attività di gruppo, divertenti e creative. Il summer camp rappresenta un’importante opportunità per le giovani studentesse di mettersi alla prova con tecnologie e competenze informatiche in un contesto stimolante, nonché di imparare a conoscere il contesto universitario e di poter assistere a interventi di professioniste ed esperte del settore in grado di scardinare gli stereotipi di genere esistenti.

Il progetto nel corso della sua lunga storia ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui ricordiamo la menzione nel report della Commissione Europea She Figures 2021 e l’inserimento, a partire dal 2023, nella Biblioteca dei casi di studio OPSI (Observatory of Public Sector Innovation), l’osservatorio dell’OCSE che si occupa di analizzare e condividere le buone pratiche per l’innovazione per la Pubblica Amministrazione dei paesi che ne fanno parte.

Dal 2022 il progetto, grazie al supporto della Regione Emilia Romagna, è stato esteso agli altri atenei della regione per essere replicato in tutte le sedi universitarie e diventare un fiore all’occhiello della formazione del nostro territorio. Dopo il grande successo della campagna di promozione nelle storiche sedi di Modena e Reggio Emilia, che hanno visto esaurirsi i posti disponibili entro pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, Unimore si è adoperata mettendo in campo risorse ulteriori per aumentare la capienza massima prevista per i summer camp ed allargare il numero di studentesse cui offrire l’opportunità di partecipare.

“Il successo delle iscrizioni di quest’anno – afferma la Prof.ssa Claudia Canali del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ che segue il progetto Ragazze Digitali fini dalla sua nascita - testimonia come le scuole e il territorio delle nostre città apprezzino il valore di questo progetto e l’opportunità che rappresenta per le nostre ragazze”.

Unimore organizza i summer camp 2023 insieme con IFOA, con la collaborazione di Fondazione Marco Biagi e del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LAB 4.O, che ospiteranno rispettivamente i summer camp di Modena e Reggio Emilia dal 4 al 14 settembre.

A Reggio Emilia avvierà le attività Roberta Mori, Consigliera Regionale e coordinatrice nazionale delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province Autonome, mentre a Modena sarà presente Palma Costi, Consigliera Regionale, già Assessore Regionale alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma. Le ragazze partecipanti saranno impegnate nella realizzazione di progetti di gruppo incentrati sullo sviluppo di videogiochi realizzati con Unreal Engine. Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito: https://digitale.regione. emilia-romagna.it/ragazze- digitali e sui canali Facebook e Instagram del progetto.