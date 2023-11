Riciclare la lana di vetro nella produzione ceramica, un progetto di ricerca Unimore

Un lavoro tra più dipartimenti per trovare soluzioni nell'ottica di un'economia circolare che punta alla valorizzazione dei rifiuti "e, in particolare, al riciclo di materiali derivanti dall'inertizzazione della lana di vetro, classificata come materiale pericoloso", nella produzione ceramica tradizionale. Si tratta di una ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia (progetto Fibre-Vetrose per ceramici green) coordinata dalla prof Rossella Arletti. Il finanziamento del ministero è di 183.400 euro mentre l'investimento complessivo, grazie a Unimore, segna 407.564 euro.

Il progetto prevede una prima fase di eco-design che porterà alla realizzazione di lotti di inertizzazione di lane di vetro, mentre nella seconda fase i materiali ottenuti verranno testati per essere impiegati come materia prima per la produzione di impasti e di smalti ceramici. È in questa fase che il processo industriale verrà simulato a scala di laboratorio. Nella terza e ultima fase del progetto, coinvolgendo le aziende del territorio del settore ceramico, verrà testata la scalabilità del processo.

"Nell'ultimo decennio- evidenzia Arletti- la prospettiva di sostenibilità ambientale è diventata una priorità nell'agenda della comunità e la road map verso una gestione più sostenibile dei rifiuti è sempre più considerata una improrogabile necessità. Dopo il successo ottenuto con il progetto ECOsister finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, a cui il gruppo partecipa, il finanziamento di questo secondo progetto ci darà la possibilità di ampliare ulteriormente le opportunità nel campo della valorizzazione dei rifiuti per lo sviluppo di prodotti ceramici sempre più sostenibili".