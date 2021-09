Progetto “Ride To Autonomy” la navetta a guida autonoma con Unimore come unico partner italiano

Ride To Autonomy, il Progetto europeo di una navetta a guida autonoma, che vede Unimore come unico partner italiano del consorzio internazionale che lo ha messo a punto, sarà presentato in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Reggio Emilia