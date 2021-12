Nuova sede per Prefettura e Carabinieri, 20 milioni per il palazzo del Principe Foresto

Con il contratto per l'esecuzione delle opere firmato ieri, il palazzo del Principe Foresto a Modena, in corso Canalgrande si prepara ad un consistente intervento di e ristrutturazione. Il grande complesso monumentale di proprietà dello Stato nel pieno centro storico della città verrà sottoposto ai lavori di risanamento conservativo e rifunzionalizzazione per adeguarlo alle esigenze attuali sia in termini di funzionalità che in termini di elementi architettonici, impiantistica e consumi. La stima sull' investimento necessario per tutti i lavori che verranno effettuati è di circa 20 milioni di euro.

L'iniziativa coinvolgerà una superficie di 13.200 metri quadri per ospitare gli uffici della Prefettura, che qui avrà la sua nuova sede, e l'Arma dei Carabinieri che sposterà all'interno del Palazzo i propri Comandi. Rimarranno gli usi attuali, fra cui quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, e lo stabile sarà completamente utilizzato.

L'operazione di ottimizzazione degli spazi e razionalizzazione, una volta compiuta, si prevede consentirà un risparmio a regime sui canoni di locazione passiva di circa 700.000 euro. Il pacchetto di interventi è stato messo a bando lo scorso settembre.