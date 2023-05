Rotatoria tra Circonvallazione e via Frescobaldi, approvato il progetto

Stanziati 430.000 euro per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Circonvallazione sud e via Frescobaldi: la Giunta del Comune di Sassuolo, con delibera n°118 del 30 maggio in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato: “Lavori di realizzazione rotatoria Via Frescobaldi”.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra via Circonvallazione Sud e via Frescobaldi ai fini di un miglioramento in termini di sicurezza stradale in quanto, in primo luogo, i veicoli sarebbero costretti a rallentare in prossimità dell’incrocio e quindi a ridurre la loro velocità di marcia e, in secondo luogo, si faciliterebbe l’immissione del flusso veicolare proveniente da via Frescobaldi verso via Circonvallazione Sud, e viceversa.

Nell’intersezione in questione, negli ultimi anni, si sono verificati diversi incidenti a causa del fatto che via Circonvallazione sud è una strada in ambito urbano caratterizzata, tuttavia, da due corsie per senso di marcia, sufficientemente larghe, tali quindi da “invogliare” gli automobilisti che la frequentano ad accelerare e a viaggiare ad elevate velocità. Questo comporta la difficoltà di individuare in tempo utile i veicoli che si immettono in via Circonvallazione sud da via Frescobaldi e ciò può essere causa di incidenti. Il pericolo dell’incrocio è senz’altro aggravato anche dalla netta differenza di categorie tra le due strade, individuate dall’adottato PGTU, che quindi ospitano classi e flussi veicolari molto differenti. Un altro aspetto da considerare è che l’incrocio in questione è localizzato in prossimità di una curva e spesso l’elevata velocità di percorrenza delle automobili in via Circonvallazione sud, porta queste ultime a sbandare e uscire fuori strada, come è accaduto in alcune occasioni.

Dopo i vari passaggi comprendenti l’approvazione del progetto esecutivo, la Conferenza ei Servizi e l’affidamento dell’appalto, i lavori da cronoprogramma inizieranno ad agosto 2024 per una durata complessiva di 120 giorni.