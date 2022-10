Modena Est, intervento al sottopasso ferroviario per risolvere il problema visibilità

L'Amministrazione Comunale ha messo mano ad un progetto che punta a risolvere una criticità che esiste da sempre nella zona di Modena Est: quella relativa al sottopasso ferroviario che collega la zona artigianale con le campagne di Saliceto Panaro. Stradello Sottopassaggio presenta infatti una scarsa visibilità nell'attraversamento del tunnel, a causa di una curva che compie la strada nella parte a nord della ferrovia. Un problema tangibile per automobili e furgoni che quotidianamente utilizzano quel sottopasso, oltre a rappresentare un rischio notevole per chi vi si avventura a piedi o in bicicletta.

Poco si può circa le dimensioni, decisamente troppo limitare, del tunnel vero e proprio, ma il Comune ha finalmente deciso di intervenire per garantire quantomeno la possibilità di vedere se arrivano veicoli nel senso opposto di marcia. Ad oggi è presente uno specchio parabolico, che tuttavia è un tipo di segnale non più contemplato dal Codice del Strada: in caso di rottura o ammaloramento non potrà quindi essere sostituito.

L’ipotesi progettuale, depositata e in attesa di oservazioni, prevede la realizzazione di un tratto stradale rettilineo di almeno 15 metri, a partire dal manufatto ferroviario in direzione nord, che si andrà poi a ricongiungere all’attuale asse strada prima di raggiungere l’intersezione con Strada Cimitero Saliceto Panaro. In buona sostanza, si eliminerà sposterò più lontana dal tunnel la curva presente oggi.

Il tratto stradale di nuova realizzazione sarà caratterizzato da una larghezza di carreggiata sufficiente a consentire il transito alle sole autovetture in doppio senso di marcia, con limitata velocità di percorrenza. I vincoli presenti (quali la posizione e le dimensioni dell’imbocco del manufatto ferroviario, gli spazi utili a disposizione, la breve distanza presente tra il predetto manufatto e l’intersezione con Strada Cimitero Saliceto Panaro) non consentono infatti di raccordarsi all’esistente con le dimensioni minime previste dalle norme attualmente in vigore.

Il tracciato attuale, destinato a cadere in disuso, verrà demolito e vi verrà lasciato ad area verde: il fossato esistente ad est manterrà invariata la sua posizione, mentre ad ovest verrà ricreato poiché su quello attuale sorgerà la nuova sede stradale.

Dal momento che la nuova carreggiata impatterà due pali di illuminazione pubblica, si provvederà al loro spostamento: verranno dunque riposizionati sul lato est. Per realizzare il nuovo tratto sarà necessario l'esproprio di una porzione del campo agricolo presente.

Il nuovo tracciato previsto dal progetto