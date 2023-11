Promuovere formazione, welfare e salute. La partnership tra Florim e Ospedale di Sassuolo

Un progetto innovativo che coniuga cultura industriale e sanitaria. E' questo il Centro Salute e Formazione che dopo 10 anni di attività rinnova e consolida la partnership tra Florim e Ospedale di Sassuolo SpA, due realtà che pur operando in settori diversi, lavorano insieme per il bene e la salute di tutto il territorio del distretto ceramico.

L’accordo conferma la concessione degli spazi del Centro Salute e Formazione a Ospedale di Sassuolo SpA per promuovere attività di formazione, ricerca e simulazione medica avanzata rivolte al personale medico e sanitario della struttura e delle altre aziende sanitarie di Modena e Reggio Emilia. Le attività del Centro sono orientate anche a promuovere iniziative rivolte ai dipendenti Florim in merito al primo soccorso e al “basic life support”, così come all’organizzazione di eventi di promozione dei stili di vita aperti a tutta la popolazione.

L’impatto positivo che questo spazio – con le sue molteplici attività – ha avuto e ha tuttora su medici, dipendenti e comunità è testimoniato da dati concreti, raccolti puntualmente attraverso un apposito progetto di misurazione avviato due anni fa e tuttora attivo.

Nell’ambito degli accordi siglati tra Florim e Ospedale, è stato anche confermato l’impegno da parte dell’azienda sanitaria a implementare piani di welfare rivolti specificamente ai dipendenti Florim e a garantire tariffe agevolate per prestazioni diagnostiche e ambulatoriali in regime di libera professione, iniziativa che si inserisce in un più ampio pacchetto di welfare che l’azienda di Fiorano mette a disposizione dei propri collaboratori.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la convezione con Ospedale di Sassuolo e di celebrare dieci anni di attività del Centro Salute e Formazione: un progetto al servizio del personale medico e paramedico, ma anche un’opportunità che va a beneficio dei dipendenti Florim e del territorio.” – afferma con soddisfazione Claudio Lucchese, Presidente di Florim S.p.A SB.

“Sono davvero onorato di poter celebrare un momento di così grande importanza sia per l'Ospedale di Sassuolo che per Florim. Il nostro impegno a favore della salute e del benessere delle persone si è rafforzato nel corso degli anni grazie a questa collaborazione fruttuosa. La salute è un bene prezioso e noi ci impegniamo quotidianamente per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti. Il Centro Salute e Formazione è, in questo senso, un partner fondamentale perché contribuisce in modo significativo alla formazione dei nostri professionisti e al trasferimento di conoscenze innovative. Questa collaborazione ci ha permesso di condividere le 'migliori pratiche' in ambito sanitario, promuovere la ricerca medica e offrire un servizio di eccellenza anche ai cittadini del Distretto Ceramico. Oggi, con altrettanto entusiasmo, rinnoviamo questo accordo insieme a Florim, confermando la comune dedizione a costruire 'salute' per l'intera comunità, un obiettivo sfidante che ci permette anche di guardare al futuro con maggior fiducia". – ha dichiarato Stefano Reggiani, Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo SpA