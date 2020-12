Carta d'Identità, validità prorogata fino al 30 aprile 2021

La validità dei documenti d'identità e di riconoscimento che sarebbero già scaduti dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021. Lo dispone una modifica all’articolo 104 del Decreto Legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”). Il provvedimento dispone anche che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (al momento è stabilità al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi, dunque in questo caso scadranno il 3 maggio 2021.

All’anagrafe di via Santi 40 sono in funzione su appuntamento (uno ogni 15 minuti) quattro sportelli dedicati alle carte d’identità elettroniche, più un ulteriore sportello per le urgenze documentate (motivi di viaggio, di salute, partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici, furto o smarrimento in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni, iscrizioni a scuole/università) che vengono valutate entro le 9,30 in numero massimo di 10.

In ottobre sono state rilasciate 1.736 carte, in novembre 2.006.

L’anagrafe di via Santi 40, infatti, è aperta negli orari consueti dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a sabato, e al giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18 (per informazioni tel. 059 2032077 da lunedì a venerdì 9 – 11; per prenotazione appuntamenti tel. 059 2032421 lunedì, martedì e mercoledì 11 – 13.30; giovedì e venerdì 11 – 13). In osservanza delle disposizioni anti Covid-19, l’ingresso al momento è consentito a massimo 10 persone per volta, con priorità a chi ha preso appuntamento. All'esterno si deve mantenere la distanza interpersonale. Certificati anagrafici e di stato civile si possono ottenere online (www.comune.modena.it/ servizidemografici/anagrafe- on-line). Se il certificato serve per una pratica legale o notarile avvocati, notai e commercialisti della provincia di Modena possono richiederlo online evitando di inviare il cittadino in anagrafe. Tutte le informazioni sul servizio di rilascio di estratti e certificati in edicola e l’elenco delle 23 attività aderenti tra il centro e le frazioni sono online sul sito web (www.comune.modena.it/edicole) .