Madonnina, i disegni dei bambini contro il parcheggio accanto alla scuola

Nei giorni scorsi si è levata una protesta nel quartiere Madonnina, ad opera di alcune famiglie della scula elementare Giovanni XXIII di via Amundsen, contro l'intervento urbanistico in corso proprio accanto allo stabile scolastico. Pietra della discordia è la realizzazione del parcheggio che servirà la nuova sede del Conad di quartiere, che dopo un lungo iter e alcuni stop ha visto finalmente entrare in azione le ruspe nelle ultime settimane.

I genitori hanno scoperto solo di fronte all'apertura del cantiere che è previsto un parcheggio con relativa strada di accesso proprio a fianco del giardino della scuola: questo ha fatto scattare una mobilitazione animata da sentimenti ambientalisti, che ha coinvolto anche i piccoli studenti, che hanno affisso i loro disegni sulle recinzioni che delimitano l'area del cantiere.

Le famiglie lamentano la mancata comunicazione esaustustiva e preventiva da parte del Comune, ma rifiutano anche nel merito un intervento urbanistico che di fatto intacca un'area verde finora "vergine", creando un passaggio di veicoli proprio a ridosso della scuola.

Dopo la protesta anche la scuola ha avuto un momento di confronto con l'Assessorato e il tema sarà ulteriormente dibattuto in occasione dell’incontro online del Quartiere 4 martedì 19 gennaio alle 20.30. All’appuntamento con le Commissioni consiliari in seduta congiunta parteciperanno l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli e alcuni tecnici del settore. E' chiaro che ormai i lavori procederanno come previsto e come approvato dal Comune, che tuttavia ha reso nota l'ipotesi di alcuni interventi migliorativi, tra cui, per esempio, lo spostamento dei cassonetti dalla posizione prevista per consentire l’ampliamento dell’aiuola che verrà realizzata a margine dell’area scolastica.

