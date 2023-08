Festa del Pd e viabilità, monta l'inevitabile protesta dei residenti di via Argiolas

La scelta de Partito Democratico di Modena di svolgere presso l'Ippodromo Ghirlandina l'annuale festa provinciale rappresenta un rebus anche dal punto di vista dell'impatto della manifestazione sulla viabilità. Un tema che era stato sollevato dai residenti di via Argiolas già dopo l'annuncio del trasloco di Ponte Alto e che ieri ha già causato le prime proteste. I residenti, in occasione della giornata inaugurale della kermesse, hanno ravvisato code che hanno paralizzato il traffico lungo la sola via di accesso, rendendo difficoltoso raggiungere le proprie abitazioni.

"Bisogna mettere in evidenza che una festa di questa portata fatta in un quartiere residenziale potrebbe essere “sopportabile” per qualche giorno, di certo non per quattro settimane, per altro con la ripresa della normale vita di tutti a settembre", commentano i residenti, i quali puntano il dito anche contro l'assenza di un presidio che possa gestire l'afflusso di un elevato numero di persone e auto: "Non abbiamo visto alcun controllo sia in entrata che in uscita su via Argiolas e neppure per i parcheggi sulle strade di servizio parallele e nelle aree private".

Un residente con problemi di disabilita, che aveva chiesto una deroga, ieri ha dovuto chiamare la Polizia Locale per per farsi aprire un varco nella sottostrada transennata.

Ricordiamo che il Comune ha disposto alcune modifiche: su via Argiolas senso unico di marcia con direzione Ippodromo, un divieto di sosta sul lato abitazioni e sull’anello al termine della strada, un divieto di transito eccetto residenti nei due varchi di accesso alla sottostrada di via Argiolas e un limite di velocità a 30 chilometri orari. Stessi provvedimenti per la derivazione di via Contrada parallela a via Argiolas: qui è stato istituito il senso di marcia in direzione via Contrada con limite di velocità a 30 chilometri orari, è vietata la sosta su entrambi i lati e il transito, eccetto residenti, nella derivazione di via Contrada che porta alle abitazioni.

Per chi abita in zona i problemi della viabilità si sommano a quelli del rumore e dello scarso senso civico, stando a quanto riferito dopo l'esperienza di ieri sera: "Il festival ha chiuso alle ore 2 e da dopo la mezzanotte gruppi di uomini si sono riversati su via Argiolas e limitrofe orinando nei cespugli,nei giardini ed anche nei cancelli delle residenze private. Non possiamo essere limitati nelle nostre attività o dover fare la ronda per controllare cosa succede intorno a casa - commentano amaramente - Siamo stati lasciati allo sbando senza alcun supporto o tutela".