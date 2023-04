Protezione Civile, in dotazione un nuovo pick-up dal Comune di Formigine

E’ stato presentato questa mattina il nuovo pick-up acquistato dal Comune di Formigine e dato in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

La vettura, una Toyota Hilux, è allestita con dispositivi luminosi di emergenza, faro da ricerca a led telecomandato, gancio da traino e sirena bitonale.

Il momento inaugurale è avvenuto presso la scuola secondaria di primo grado Fiori di Casinalbo alla presenza di più di 70 studenti delle classi seconde, che hanno partecipato anche ad alcune attività per conoscere meglio la Protezione Civile e scoprire di più su ciò che i volontari e la cittadinanza devono fare in caso di calamità naturali. Oltre al pick up, sono stati portati anche la torre faro e un mezzo di antincendio boschivo.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Formigine, con sede presso il Polo integrato di via 4 Passi, conta su 29 iscritti. Per sua natura, tra le attività principali portate avanti ci sono quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento. Autorità della protezione civile sul territorio è il Sindaco, primo responsabile delle azioni di pianificazione e di direzione dei primi soccorsi in caso di necessità.

“Il nostro Gruppo di Protezione Civile - ha dichiarato il Sindaco Maria Costi - è una realtà preziosa, pronta ad intervenire in situazioni di criticità ma soprattutto attenta alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle emergenze. Una risorsa capace di lavorare insieme per la sicurezza degli altri e che non dobbiamo mai dimenticarci di ringraziare. Aver condiviso questo momento con i ragazzi delle scuole accresce il significato dell’evento: raccontare ai giovani cos’è la Protezione Civile e che cosa fa, rendendoli consapevoli anche delle proprie azioni personali in caso di rischio, è la base per fare crescere il Gruppo e riconoscere il suo valore”.