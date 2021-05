Protocollo defibrillatori, ufficializzato l’accordo per la gestione tra associazioni sportive e scuole

È stato sottoscritto in questi giorni il “Protocollo d’intesa per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) siti nelle palestre comunali in orario scolastico”

È stato sottoscritto in questi giorni il “Protocollo d’intesa per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) siti nelle palestre comunali in orario scolastico”, l’accordo stretto tra associazioni sportive formiginesi e scuole del territorio per la gestione dei presidi socio-sanitari esistenti.

Il protocollo impegna le associazioni sportive firmatarie - proprietarie dei defibrillatori installati presso le palestre comunali a loro in concessione - a occuparsi della manutenzione dei dispositivi e a consentire l’uso degli stessi in orario scolastico agli operatori scolastici individuati. Spetterà invece alle autorità scolastiche formare i propri operatori all’utilizzo dei defibrillatori. A seguito dell’introduzione nel 2017 dell’obbligo per gli impianti sportivi di dotazione di defibrillatori semiautomatici, le associazioni sportive si sono fatte carico dell’acquisto e della gestione di tali presidi sanitari. L’accordo, coordinato dall’Amministrazione comunale, nasce dalla volontà di salvaguardare la salute di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, estendo l’utilizzo dei defibrillatori all’attività sportiva svolta in orario scolastico. “L’obiettivo è sempre la sicurezza dei nostri ragazzi - aggiunge il Vicesindaco e Assessore alle Politiche scolastiche e allo Sport Simona Sarracino - ringrazio associazioni e scuole per questo bellissimo esempio di collaborazione.”