La Provincia striglia Anas: "Bisogna fare manutenzione sulle strade"

«Siamo convinti che Anas, sul territorio provinciale, debba mantenere alta l’attenzione sugli aspetti che attengono alla manutenzione e all’adeguamento della SS9 e della SS12 e consapevoli del fatto che, da sempre, le strade menzionate rappresentano un riferimento storico per i collegamenti a livello regionale e nazionale, dobbiamo nuovamente rilevare l’inadeguatezza delle citate strade nei tratti di attraversamento di centri abitati, specialmente in considerazione dell’alto numero dei veicoli leggeri e pesanti che costantemente le percorrono».

E’ quanto contenuto nella lettera che Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, insieme al consiglio provinciale e ai sindaci del territorio, ha inviato giovedì 16 febbraio ad Anas e alla Regione Emilia-Romagna, per segnalare le criticità sulle strade di statali che attraversano il territorio provinciale e per sollecitare azioni risolutive.

In particolare, nella lettera si ricorda la necessità di inserire nel Contratto di programma di Anas del prossimo quinquennio la risoluzione dei problemi presenti nella tangenziale del centro abitato di Montale in Comune di Castelnuovo Rangone, sulla tangenziale del Comune di San Prospero con la conseguente ridefinizione della regolazione del traffico presso Sorbara nel Comune di Bomporto, di procedere alla realizzazione della variante al centro abitato del Comune di Pavullo nel Frignano, al completamento della tangenziale del Comune di Mirandola e alla variante al centro abitato del Comune di Lama Mocogno.

Inoltre si chiede di attivare un tavolo per la strada statale 9 Via Emilia, in particolare per studiare e definire i collegamenti Modena - Castelfranco e per poter superare la pressione del traffico e le difficoltà della zona Ponte Sant'Ambrogio per gli aspetti idraulici e di attivare uno studio di fattibilità per la semplificazione del nodo di interconnessione tra Via Emilia e gli svincoli della tangenziale di Modena (uscita 16), nonché di far fronte ai recenti ammaloramenti presenti nella tangenziale stessa.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che attualmente sono 917.