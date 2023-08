Pubblicati i bandi per appaltare due opere PNRR da tre milioni

E’ stato pubblicato il bando per appaltare i lavori di completamento del sottopasso ciclopedonale nella Stazione ferroviaria, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo il criterio del minor prezzo: le imprese interessate hanno tempo fino alle 12 di sabato 2 settembre. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 1,4 milioni (1.394.974,97 per l’esattezza), e la durata dei lavori è prevista in nove mesi (« 270 giorni naturali e consecutivi ») dal verbale di consegna dei lavori. L’intervento riguarda in particolare il rifacimento del piazzale della stazione e la realizzazione della pensilina sul lato est (verso il parco dell’Oltreferrovia).

La procedura sarà gestita in modo interamente telematico sulla piattaforma regionale “SATER” all’indirizzo https://intercenter.regione.emiliaromagna.it mentre tutta la documentazione di gara è disponibile anche sul sito della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine (www.terredargine.it sezione “Amministrazione trasparente”, poi sottosezione “Stazione Unica Appaltante–SUA” quindi “Bandi di gara e contratti”).

Con le stesse modalità e scadenza, è stato pubblicato anche il bando di gara per la rotatoria sulla tangenziale “Losi” all’incrocio con viale Peruzzi, precisamente « opere di viabilità’ complementare al nuovo polo sportivo », anch’esse finanziate dal PNRR.

Questo appalto, il cui importo è quasi identico all’altro (1.367.859,01 euro), oltre alla rotatoria prevede la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale. In questo caso i tempi di realizzazione sono previsti in sei mesi.