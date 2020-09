Legambiente torna in campo con "Puliamo il mondo", 4 appuntamenti nel modenese

Al via la 28esima edizione di Puliamo il Mondo: in concomitanza alla Giornata Mondiale di Azione per la Giustizia Climatica, è iniziato venerdì il week-end di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale che chiama all’azione in tutta Italia tantissimi volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, spiagge e sponde dei fiumi.



Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica saranno le parole chiave al centro di questa edizione che sarà il primo grande appuntamento di volontariato ambientale nell’Italia uscita dal picco dell’emergenza Covid-19.



A Modena e provincia sono in programma 4 iniziative:



27 settembre, SASSUOLO - Attività di manutenzione delle panchine e taglio delle siepi al parco Albero d’oro.

Ritrovo alle 9:30. A seguire pranzo al sacco al parco, sempre nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza.

La locandina dell'iniziativa è disponibile qui.

Per informazioni potete scrivere a c.legambiente.c.p.modenesi@ gmail.com



27 settembre, CAMPOSANTO E MEDOLLA - Passeggiata al bosco della saliceta.

Ritrovo alle ore 14:45 in via Ponte Bianco (area di riequilibrio ecologico Bosco della Saliceta davanti al polo ceramico).

La locandina dell'iniziativa è disponibile qui.

Per info: info@legambiente. emiliaromagna.it



27 settembre, FORMIGINE - Plogging a Villa Gandini

Ore 9:30, ritrovo davanti al CEAS al Parco di Villa Gandini.

La locandina dell'iniziativa è disponibile qui.

Per info: legambiente@lifegate.it



4 ottobre, MODENA - Pulizia a Parco Ferrari e Windsor Park

Ore 9:30, ritrovo davanti all'Officina Windsor Park (strada San Faustino 155/U)

La locandina dell'iniziativa è disponibile qui.

Per info: info@legambientemodena.it

