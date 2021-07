PuliAMO Vignola tra le 10 migliori iniziative regionali

Il progetto del Comune di Vignola “PuliAMO Vignola” è stato selezionato tra le 10 migliori iniziative che hanno partecipato al bando della Fondazione ACRA di Milano “Pratiche e protagonismo giovanile nel campo della sostenibilità ambientale”. “PuliAMO Vignola”, quindi, riceverà un contributo del valore di 500 euro per rafforzare le attività con i giovani. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato – conferma l’assessore al volontariato Luca Righi – Non solo abbiamo coinvolto tanti giovani nel nostro progetto, ma ora riceviamo anche questo riconoscimento a livello regionale, inizio di un percorso di collaborazione con le altre nove iniziative selezionate per condividere percorsi virtuosi e buone pratiche”.

Intanto, nel pomeriggio di sabato 3 luglio è prevista una nuova uscita di “PuliAMO Vignola”. “Questa volta – spiega l’assessora all’Ambiente Anna Paragliola – ci spostiamo nel quartiere di Brodano. Da lì ci sono arrivate alcune segnalazioni e abbiamo deciso di concentrare le energie dei nostri volontari nei parchi e lungo le ciclabili”. Questo il programma della giornata: ore 16.30 ritrovo presso il Parco delle Città Gemellate e Amiche, sede Associazione Alpini Vignola-Marano, ore 16.40 partenza per pulizia: parco Città Gemellate e Amiche, via Ghiaurov, ciclabile via Gandhi, ciclabile Vignola-Modena da Via Ca' Barozzi, via Garofolana fino a via Confine e rientro ore 18.30 presso sede Alpini dove è previsto un aperitivo con prodotti offerti da Coop Alleanza 3.0. Anche il Comitato Gemellaggi e la Banda della Trottola aderiscono all'iniziativa.