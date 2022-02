Pulizia dei canali. Iniziati gli interventi in località San Michele

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ci comunica che sono iniziati, e protrarranno per 45 giorni nel tratto a monte ed a valle della SP19, i lavori rientranti nell’intervento n. 16775 denominato “Completamento lavori urgenti di pulizia e ri sagomatura dei corsi d’acqua in località San Michele”.

Nell’ambito di tali lavori, verrà eseguita la pulizia dalla vegetazione ed il ripristino dell’officiosità idraulica anche in corrispondenza del ponte della SP19, la cui gestione è comunque in capo alla Provincia di Modena, titolare dell’attraversamento.

L’intervento consisterà in: Pulizia e ri profilatura delle sponde ed alveo nei tratti di torrenti Vallurbana, Ghinella, Ardinale a monte e a valle della SP19; Riprofilatura dell’alveo del rio Madonna nel tratto di competenza dello scrivente Servizio a monte del tratto tombinato che non è oggetto di intervento.