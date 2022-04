Si ripulisce l'ex ospedale di Sassuolo, abbandonato a bivacchi e vandalismi

Ieri mattina l’Amministrazione comunale e l’Azienda Usl hanno svolto un sopralluogo congiunto nell’area dell’ex Ospedale cittadino, in via Prampolini, anche a seguito di alcune segnalazioni di degrado provenienti dai residenti. Non sono state trovate tracce di giacigli e di occupazioni, ma alcuni atti vandalici e sporcizia. La zona è abbandonata a sè stessa da ormai diversi anni, al momento senza prospettive di recupero.

L’Azienda Usl si è impegnata ad intervenire, nelle prossime settimane, con una pulizia straordinaria volta a ripristinare le situazioni di degrado lavorando, inoltre, per rendere periodico il controllo e la pulizia dell’area.

“Ringrazio l’Azienda Usl – ha commentato il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per la disponibilità dimostrata. Non possiamo permettere che un’area tanto vasta quanto assolutamente centrale possa trasformarsi in una terra di nessuno, in cui degrado, illegalità e maleducazione possano trovare sfogo”.