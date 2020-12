Nonantola, genitori in campo per la pulizia delle scuole. Oggi visita dell'assessore

Tutti al lavoro a Nonantola per riaprire le scuole il prossimo 7 gennaio, chiuse non solo per il covid ma anche a seguito dell'esondazione del fiume Panaro di inizio dicembre. E oltre ai volontari di Protezione civile, sono al lavoro gli stessi genitori degli alunni per poter raggiungere gli obiettivi in tempo. Tanto il lavoro da fare: dalla pulizia degli arredi a quella dei locali, per i quali dovrà poi essere verificato lo stato di salubrità prima dell'accesso dei bambini.

Oggi a Nonantola ha fatto un sopralluogo l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Salomoni, che ha fatto visita alla scuola elementare Nascimbeni e alla scuola media Dante Alighieri, insieme al sindaco Federica Nannetti e al vicesindaco Enrico Piccinini. "La volontà e la tenacia di questa comunità sono state esemplari- rende omaggio l'assessore regionale- senza che nessuno li obbligasse, e quando ancora tutto il paese era in grave difficoltà, i genitori degli alunni e i volontari si sono impegnati in prima persona per garantire la pulizia delle classi, letteralmente liberando i banchi dal fango, e si sono offerti di continuare questi interventi anche durante le feste. Perchè per tutti è stato chiaro fin da subito che dai più piccoli e dalla scuola bisognava ripartire, come ogni volta che si vuole ritornare alla normalità il prima possibile".

Salomoni plaude i cittadini. "L'obiettivo di questi genitori, che non smettero' mai di ringraziare, è anche il nostro- prosegue- e stiamo facendo di tutto per sostenerli, sia grazie agli aiuti concreti che la Regione sta stanziando per queste zone colpite dal maltempo sia attraverso la massima disponibilità e supporto di tutti gli uffici tecnici dell'assessorato. Ogni sforzo è concentrato sul permettere agli studenti di tornare a fare lezione in aula a partire dal 7 gennaio, in attesa ovviamente delle autorizzazioni del Ministero a cui spetta l'ultima parola. Ho ribadito la disponibilità totale mia e della Regione Ente anche alla sindaca Nannetti e al suo vice Piccinini e sono sicura che con l'impegno congiunto degli enti e dei cittadini, come sempre accade in questa regione, le ragazze e i ragazzi torneranno al loro banco il prima possibile", conclude l'assessore.